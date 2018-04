Le plus riche de la fédération de RUSSIE auprès de l’ONU Basile Небензя

© Alexander Shcherbak/TASS

TASS, le 11 avril. L’escalade de géopolitique de la situation inquiète la Russie, a déclaré mardi le représentant permanent de la fédération de RUSSIE à l’ONU Basile Небензя.

« Nous ne pouvons pas garder le silence. Nous disons ouvertement que nous anxiété observons que le monde, malheureusement, se déplace à un point dangereux », dit – il dans le programme « une Soirée avec Vladimir Soloviev » sur la chaîne de télévision « Russie 1 ».

Selon le représentant permanent auprès, « sans aucun doute, la Russie entendent beaucoup, mais n’entendent pas les principaux partenaires », qui, selon lui, « sont en train de préparer à une sorte de aventures ». « Je dirais, en se rappelant les paroles de la chanson de Vladimir Vysotsky, « mortel avec enthousiasme », a déclaré Небензя.

Les états-Unis délibérément rendus au vote du Conseil de Sécurité des NATIONS unies initialement непроходной un projet de résolution sur la Syrie, afin de discréditer l’organisation et de justifier leurs actions unilatérales, a ajouté Небензя. « La résolution que nous заветировали, elle fut d’abord непроходная et bien connu de nos partenaires. Ils savaient que s’achève sa mise en scène sur le vote, et nous avons parlé », – a dit le plus riche.

Selon lui, le projet de résolution des états-UNIS ont tenté de reproduire le même mécanisme, qui s’est éteint en bose à la fin de l’année dernière en raison du fait qu’il était totalement biaisée, par lettre recommandée ».

Le diplomate a noté que les états-UNIS avaient l’intention de présenter cette résolution pour la démonstration de l’incapacité du Conseil de Sécurité de résoudre le problème en syrie. « Ils ont essayé de faire cette résolution, à regarder notre droit de veto, dont ils savaient à l’avance, et de dire: le Conseil de Sécurité ne peut rien décider, alors nous allons décider pour eux-mêmes », a déclaré Небензя.

« Nous avons ces méthodes de travail ne sont pas remplies, quand les soi-disant indépendants de la structure utilisée pour justifier la force de parts des états-UNIS contre un etat souverain », – at-il conclu.

Le 10 avril, la Russie a bloqué au Conseil de Sécurité de l’ONU un projet de résolution sur la Syrie. Ce document, proposé par les états-UNIS, prévoit la création d’un nouveau mécanisme international pour enquêter sur les circonstances des cas de recours aux armes chimiques en Syrie. Selon Небензи, le projet de résolution contenait « inacceptables éléments », avec l’aide des états-UNIS ont essayé de faire revivre un mécanisme d’enquête, qui est « il se couvre de honte », quand prononçait la condamnation de la Syrie, sans documents à l’appui (un mécanisme d’enquête de l’ONU-OIAC, qui a fonctionné dans les années 2015-2017).

Lundi, le président AMÉRICAIN Donald Trump a menacé de prendre des mesures militaires contre les autorités de la Syrie en raison prévue pour l’application d’agents de guerre chimique en syrie agglomération Douma, près de Damas. Moscou a averti Washington sur les graves conséquences d’une éventuelle frappe AMÉRICAINE sur la Syrie, si, dans le cadre d’une telle opération souffrent les citoyens russes.