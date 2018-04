Небензя: la Russie compte sur трезвомыслие comme des politiciens américains et militaires

De l’ONU, le 13 avril. /TASS/. Moscou espère que les politiciens américains et les militaires américains manifestent трезвомыслие et sans scrupule de la collision de la Russie et des Etats-Unis. Ce vendredi dans l’émission de la chaîne de télévision « Russie 24 », a déclaré le représentant permanent de la fédération de RUSSIE à l’ONU Basile Небензя.

Que la Syrie était accusé de l’emploi d’armes chimiques. Dossier



« Nous comptons sur le fait que, après tout, les contacts entre les parties vont. Nous comptons sur трезвомыслие n’est pas seulement des politiciens américains, mais aussi des militaires américains, qui comprennent parfaitement le risque d’une collision entre deux superpuissances, qui existe réellement, c’est évident », dit – il.

« Je voudrais croire que nous sommes plus loin que le plus proche [au risque de collision], mais nous ne savons pas », a ajouté Небензя.

Le conseil de Sécurité de l’ONU tiendra le vendredi une réunion avec le secrétaire général de l’organisation mondiale de la António Гутерриша, pour discuter de la situation autour de la Syrie et les menaces à l’adresse de Damas, a exprimé de la part des états-UNIS. L’initiateur de la réunion a la Russie.

Lundi, Trump a menacé de prendre des mesures militaires contre les autorités de la Syrie en rapport avec le prétendu l’application d’agents de guerre chimique dans la localité de Douma, près de Damas. Avec l’affirmation que le 7 avril, a été appliquée à des armes chimiques, a fait un certain nombre d’organisations non gouvernementales, y compris les « casques ». Au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE est un message d’information appelé вбросом. Le ministère de la Défense de la fédération de RUSSIE a déclaré que les « casques Blancs » ne sont pas une source crédible nouvelles et distribuent сфабрикованную de l’information.