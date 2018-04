Небензя: la Russie propose à l’Ouest d’abandonner la rhétorique difficiles en faveur de la coopération

Des NATIONS unies, le 10 avril. /TASS/. La russie offre des pays Occidentaux pour l’égalité de la coopération dans l’atmosphère, débarrassée « ястребиной de la rhétorique ». Ce sujet a déclaré lundi lors de la réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU, convoquée à l’initiative de la Russie pour discuter de la situation en Syrie, le représentant permanent de la fédération de RUSSIE auprès des NATIONS unies Basile Небензя.

« Nous continuons à nous vous offrons la coopération, dit – il, – elle doit être justifiée et réciproque. Il vise également à résoudre les vrais, pas inventées à vos problèmes. Dans le cadre de cette coopération, vous devez être au moins nous intéresse. En fin de compte, sur nous comme sur des membres de la SAT est une responsabilité particulière dans le maintien de la paix et de la sécurité.

Небензя a également déclaré que la Russie, par les voies appropriées ont déjà été portée à la partie américaine, que « l’usage de la force, sous de faux prétextes contre la Syrie, où, à la demande du gouvernement légitime de ce pays sont les soldats russes, peuvent conduire à la plus lourde de conséquences. »

« Nous encourageons les politiciens occidentaux de freiner l’ястребиную de la rhétorique, de réfléchir sérieusement sur les conséquences possibles et de cesser d’insouciance inclinaisons, qui défie les lois de la sécurité mondiale, a souligné le diplomate russe. – Ce à quoi conduisent des aventures militaires de l’Occident, nous connaissons bien l’exemple de la Yougoslavie, de l’Irak et de la Libye. Personne n’a donné le droit de cadres occidentaux assumer le rôle mondiaux de la gendarmerie et de la fois par les enquêteurs, les procureurs, les juges et les bourreaux. Demandons à revenir dans le champ juridique, se conformer à la Charte des NATIONS unies et de résoudre ensemble des problèmes, plutôt que d’essayer à chaque étape de la mettre en œuvre leurs égoïstes géopolitiques de la fusillade ».