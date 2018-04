Le plus riche de la fédération de RUSSIE auprès de l’ONU Basile Небензя

De l’ONU, le 11 avril. /TASS/. Le refus de Washington et de ses alliés de soutenir le compromis le projet de résolution sur la Syrie, témoigne de ce qu’ils ne veulent pas réel des enquêtes sur l’attaque chimique dans le pays, c’est inquiétant, il existe un risque de tristes événements. Ce sujet a déclaré le plus riche de la fédération de RUSSIE auprès de l’ONU Basile Небензя lors de la réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU mardi.

« Le rejet de cette résolution est, malheureusement, le papier de tournesol, ce qui en dit long. Et chez nous, c’est à l’origine de grandes, de grandes craintes, dit – il. – Nous avons proposé tout à fait innocent d’une résolution qui, plus, est presque entièrement répété hier suédoise ». « Je suis mal à comprendre, entre quelles lignes de cette résolution, Nikki Haley a découvert notre ruse et de perfidie », – at-il déclaré.

Commentant les déclarations des représentants des états-UNIS et au royaume-Uni, Небензя a déclaré: « Vous dites que nous sommes très bons dans les jeux, je ne sais pas, ne sais pas. Mais je sais que vous êtes très bon dans les menaces ». « Et les menaces que vous prononcez à l’égard de la Syrie, doivent nous tous extrêmement déranger, parce que nous pouvons nous tenir sur le seuil de très, très lourds, des tristes événements, a – t-il ajouté. – Encore une fois, je vous prierais, s’abstenir de ces plans, que vous portez sur la Syrie ».

« Ce que vous n’avez pas pris cette résolution, dit que, malheureusement, nos partenaires américains et leurs collègues, aucune véritable enquête n’est pas nécessaire, a souligné Небензя. – Nous regrettons que cette résolution n’a été adoptée, bien que, vraiment, nous espérons que la mission d’établissement des faits bientôt arriveront à la Syrie, et on peut faire ce qui est direct un mandat d’établir les faits qui ont eu lieu dans la Douma d’etat ». « Les militaires russes et le gouvernement de la République Syrienne aura cette mission de soutien dans ce sens que vont assurer sa sécurité », a – t-il ajouté.

Sur le vote au conseil de sécurité de l’ONU mardi de compromis, le projet de résolution de la prétendue attaque chimique en syrie, la ville de Douma, préparé par la Suède et soutenu par la Russie, n’aurait pas obtenu le nombre de votes. Projet soutenu cinq états, y compris la Suède et la Russie. Contre les déclarations de quatre membres du conseil, y compris les états-UNIS et le royaume-uni. Se sont abstenus de six pays.