Небензя: l’OIAC doit procéder à l’enquête de l’incident dans la Douma d’etat de la sortie d’un lieu

Des NATIONS unies, le 10 avril. /TASS/. La russie compte que l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) procédera à une enquête sur l’incident en république Douma d’etat « comme il se doit, avec le départ à la place de ». Ce sujet a déclaré lundi, répondant à une question d’un journaliste TASS après la réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU consacrée à la situation en Syrie, le représentant permanent de la fédération de RUSSIE auprès des NATIONS unies Basile Небензя.

« Nous avons maintenant offert, et les syriens ont dit qu’ils sont prêts à accepter la mission de l’OIAC, dès que possible, dit – il. – Directeur général de l’OIAC dit qu’ils sont prêts à participer à l’enquête sur cet incident, mais nous voulons qu’ils ont mené une enquête, comme il compte passer – avec sortie sur le lieu de l’incident présumé, et non par contumace, comme ils le font dans la dernière heure ».

Basile Небензя a rappelé que les militaires russes en Syrie sont déjà à l’essai dans les endroits où il aurait l’attaque s’est produite avec l’emploi d’armes chimiques. « Je ne sais pas quel sera le mécanisme de transmission [de ces matériaux] à l’OIAC », a – t-il ajouté.

S’exprimant lors de la réunion du conseil de sécurité des NATIONS unies, il est proposé que les experts de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques », немедлено, demain, se sont envolés à Damas, et là par les autorités syriennes et les militaires russes eux les conditions seraient réunies pour la sortie sur le lieu de l’incident présumé et de se familiariser avec la situation ».

« C’est, d’ailleurs, ce à quoi nous appelait le président de la Trump et d’autres les dirigeants occidentaux », a déclaré Небензя.