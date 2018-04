De l’ONU, le 11 avril. /TASS/. La provocation en syrie, la ville de Douma était indispensable au. Sur ce, a déclaré mardi le représentant permanent de la fédération de RUSSIE auprès de l’ONU Basile Небензя après que le Conseil de Sécurité de l’ONU n’a pas approuvé les deux projets de résolution sur des propositions d’application des armes chimiques les plus dangereuses en syrie, la ville de Douma.

Le diplomate russe, en s’adressant tout d’abord à des collègues des états-UNIS, de la France et du royaume-Uni au conseil de sécurité Des Nations unies, a posé une question rhétorique, pourquoi, en principe, besoin de Damas cette prétendument химатака. « D’autant plus que de la Douma à l’époque presque entièrement été évacués par les insurgés. Et les militants, la conclusion qui s’est poursuivie le 8 avril, ne savaient rien de cette prétendument s’est produite l’attaque », a rappelé le Небензя.

La « provocation a été que l’air a besoin de milices qui ont reçu aussi un soutien en temps opportun des états-UNIS et d’autres pays occidentaux », a souligné le plus riche de la fédération de RUSSIE.

Avec l’affirmation que le 7 avril dans la ville de Douma, dans l’est, a été appliquée химоружие, a fait un certain nombre d’ONG, y compris les « casques ». Dans un communiqué publié le 8 avril sur le site de cette organisation, a déclaré que lors du bombardement de la ville ont été utilisées, en particulier, des bombes au chlore, ont tué des dizaines de personnes, à l’hôpital avec des symptômes de colis livrés par les habitants.

Au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE est un message d’information appelé вбросом, et le ministère de la Défense de la fédération de RUSSIE a déclaré que « casques » connus pour leurs фейковыми nouvelles. Auparavant russes dans les offices ont averti à plusieurs reprises sur les candidats dans les différentes régions de la Syrie les provocations et инсценировках d’application des armes chimiques les plus dangereuses par des forces gouvernementales.