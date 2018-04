Le plus riche de la fédération de RUSSIE auprès de l’ONU Basile Небензя

De l’ONU, le 13 avril. /TASS/. En russie on sait que les dirigeants de groupes armés en Syrie sont donnés les ordres de lancer une offensive sur les positions des forces gouvernementales dans le cas, si les etats-UNIS et leurs alliés infligent des coups de pays du moyen-orient, en réponse à неподтвержденную chimique de l’attaque. Sur ce, a déclaré vendredi le représentant permanent de la fédération de RUSSIE à l’ONU Basile Небензя lors de la réunion du Conseil de Sécurité.

« Qui va gagner de l’éventuel impact sur le militaire, portant le fardeau principal de la lutte contre le terrorisme et obtenu des graves victoires à cet égard? Nous savons que les dirigeants syriens armés donnés des ordres de lancer une attaque après la puissance des actions », – a dit le diplomate.

Comme l’a déclaré le plus riche de la fédération de RUSSIE, de la « fiables confirmations » de commettre une attaque chimique non. « Nos experts n’ont trouvé aucune trace de l’utilisation de substances toxiques. Les résidents de la Douma d’une attaque inconnue. Toutes les informations au sujet de la prétendue représentant de l’attaque ont contribué par des forces intéressées à une telle évolution de la situation », – a noté Небензя, ajoutant que la Russie a des informations sur ce que « a eu lieu la provocation avec la participation des services secrets de certains pays ».

Les états-UNIS et les alliés devront répondre à l’évolution négative des événements en Syrie, dans le cas de la puissance des actions contre les pays du moyen-orient, a souligné Небензя.

Il a appelé les pays occidentaux, qui voient la possibilité de lancer des frappes sur la Syrie, immédiatement de la réflexion et de ne pas laisser le monde à un point dangereux.

« Les événements se développent sur un scénario, грозящему lourdes conséquences pour la sécurité mondiale. Toute responsabilité dans ce cas repose sur les Etats-Unis et de leurs alliés, – a dit le diplomate. – Demandons à la direction de ces pays immédiatement de la réflexion, de revenir dans le droit international le champ et de ne pas laisser le monde à un point dangereux ».

Le plus riche de la fédération de RUSSIE a souligné que l’évolution négative de la situation en Syrie « se heurte à des conséquences mondiales ». Selon lui, les etats-UNIS ont pris un cours sur le déroulement militaire de script en Syrie. « Cela on ne doit pas laisser », a indiqué Небензя.

Les écarts de comportement pour un membre de Совбеза

Comme l’a déclaré le plus riche de la fédération de RUSSIE, de toutes les informations au sujet de la prétendue produite l’attaque ont contribué par des forces, les « parties prenantes dans un tel développement des événements, et le leader des combattants déjà donné des ordres de lancer une attaque après le de lancer des frappes sur la Syrie, les etats-UNIS et de leurs alliés.

Le diplomate a averti que pour les développements autour de la Syrie sur le défavorable le scénario de l’Ouest « à répondre, comme pour les précédentes interventions, погрузившие un certain nombre de pays pour les années à venir dans l’abîme de la crise et ont conduit à la perte des victimes ». Il a rappelé aux participants à la réunion, comme les états-UNIS et les alliés dans le passé, ont obtenu de sécurité de l’ONU la résolution sur l’invasion de l’Irak, en fournissant de fausses preuves de l’existence de Saddam Hussein d’armes de destruction massive, et une opération militaire en Libye sous le prétexte de la protection des populations civiles contre les bombardements de l’aviation du colonel Mouammar Kadhafi.

« Devant les yeux – l’expérience récente de l’Irak et de la Libye. Il est entre autres choses montre que le Conseil de Sécurité de partenaires américains purement de l’attitude des consommateurs. Le conseil ils ont besoin d’une couverture irakiens de tubes et de la jamahiriya бесполетной de la zone. Même virtuelle, le vide « tube », vous démontrez-nous maintenant », a déclaré le diplomate.

Selon lui, « le comportement irresponsable des états-UNIS, попирающих le droit international et la souveraineté des états, est indigne d’un statut de membre permanent du Conseil de Sécurité des NATIONS unies ». « Il implique une responsabilité, et non pas dans le code international de conduite le droit de brandir la matraque », a souligné le plus riche de la fédération de RUSSIE.

Le conseil de Sécurité de l’ONU s’est réuni vendredi à la réunion extraordinaire sur la situation au Moyen-Orient sur fond faites par les états-UNIS des menaces de grève de la Syrie en réponse à l’application de substances toxiques dans la ville de Douma, le 7 avril. Avant le début de la réunion américain le plus riche de Nikki Haley a déclaré que les états-UNIS, Royaume-uni et la France ont fait séparée de l’analyse de l’incident et a conclu que, dans la Douma d’etat a été réalisée à l’attaque chimique. À son tour Basile Небензя a déclaré que les spécialistes russes ont visité le lieu de l’incident, « n’ont trouvé aucune trace de l’utilisation de substances toxiques ». Selon lui, Moscou a des informations qui « a eu lieu la provocation avec la participation des services secrets de certains pays ».