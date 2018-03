Le plus riche de la fédération de RUSSIE auprès de l’ONU Basile Небензя

De l’ONU, le 28 février. /TASS/. Les terroristes restent « un objectif légitime » des opérations militaires en Syrie, et des ignominies ne sera pas.

Ce sujet a déclaré mercredi le représentant permanent de la fédération de RUSSIE à l’ONU Basile Небензя lors de la réunion du Conseil de Sécurité.

Il a commenté la lettre reçue de l’ONU contre les groupes armés dans l’est, qui ont exprimé la volonté d’expulser de cette banlieue de Damas membres de l’organisation terroriste « Джебхат en-Нусра » (interdit en RUSSIE). Selon lui, la Russie attend « des garanties claires sur ce compte le côté externe de patrons militants », y compris les pays qui sont membres de l’ONU.

« Il faut comprendre que les terroristes restent un objectif légitime des opérations militaires, et des ignominies ne sera pas », – a dit le diplomate, en invitant les membres de Совбеза « voir comment on peut neutraliser efficacement « Джебхат en-Нусру » dans l’est, ».

Dans l’environnement de l’opposition « Syrienne libre, l’armée a adressé à l’ONU une lettre, qui a exprimé la volonté de sortir des terroristes de l’est de l’Huta. Lors de la réunion Совбеза, secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires politiques Jeffrey Feltman a confirmé avoir reçu des messages de militants de l’opposition qui, selon lui, prêt à envoyer « membres « Хейат Tahrir al-Sham », « Джебхат en-Нусры », « Al-Qaïda » (запрещенав de la fédération de RUSSIE) et de tous ceux qui appartiennent à ces groupes dans l’est, ».

La russie a proposé au Conseil de Sécurité de l’ONU adopte une déclaration à l’appui de l’application de la résolution sur la cessation des hostilités en Syrie, a également déclaré Небензя. Il a lu des extraits de proposé de la fédération de RUSSIE sur le projet de déclaration. En elle, en particulier, demandé à toutes les parties de la résolution de cessez-le-feu, ainsi que de demander aux membres de l’opposition armée et les pays ayant un impact sur eux, « d’assurer la sécurité des corridors humanitaires pour évacuer les [civils] de l’est Huta ».

Dans son discours, le plus riche de la fédération de RUSSIE a appelé tous les pays membres de l’ONU se joindre aux efforts pour le règlement du conflit en Syrie, « plutôt que de mettre des bâtons dans les roues ».

En outre, selon le Небензи, la Russie appelle dirigée par les états-UNIS de la coalition admettre dans Ракку le personnel des NATIONS unies, ainsi que de transmettre contrôlée par elle, dans des zones sous la responsabilité des autorités centrales du pays.

« Insistons sur le fait que l’ONU a dépêché dans Ракку de l’évaluation de la mission et de la coalition, de facto la ce secteur – assurer toutes les conditions nécessaires. Attendons également à ce que le commandement de la coalition au lieu de créer une квазиадминистрации dans la libération de l’IG (interdite en RUSSIE, le groupement « etat Islamique ») des zones, de faire le plan de leur transfert sous la responsabilité des autorités centrales en tenant compte de la fois confirmé et переподтвержденного par le Conseil de Sécurité de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Syrie », – a dit le diplomate.