Neige à Bruxelles: quelque 130 vols supprimés à l’aéroport de Zaventem

Quelque 130 vols ont été supprimés vendredi soir à Brussels Airport en raison des conditions météorologiques. Toutes les pistes ne sont pas opérationnelles en raison du manque de visibilité et du verglas, a indiqué un porte-parole de l’aéroport.

L’aéroport demande aux passagers de prendre contact avec leur compagnie avant de se rendre à Zaventem.

Winter operations and deicing in full swing at #brusselsairport. Delays and even cancellations are possible. Check your flight info online before coming to the airport and leave well ahead of your departure time. Contact your airline in case of problems. https://t.co/fiquDbMvUF pic.twitter.com/4Ijzgp3yRk

— Brussels Airport (@BrusselsAirport) 2 mars 2018

Dortoir improvisé

Entre 200 et 300 personnes vont passer la nuit à l’intérieur de l’aéroport, estime la police.









Dortoir improvisé à Brussels Airport. – © Pierre Vandenbulcke