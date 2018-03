Les chutes de neige et le gel provoquent d’importantes perturbations sur le réseau de la Stib, à Bruxelles. La neige recouvre déjà bien les routes et les trottoirs de la capitale.

« Sur les lignes de tram et de bus, toutes les lignes sont exploitées, annonce Françoise Ledune, portre-parole de la Stib. Maintenant, sur le réseau du tram, il y a d’importants retards qui sont dus notamment à des véhicules qui sont en perdition à différents endroits et qui empêchent les trams de passer. Sur le réseau bus, il y a des zones plus problématiques, notamment dans certaines montées où il y a des véhicules qui sont à l’arrêt. A ce moment-là, des régulateurs sont sur place pour essayer d’aider nos collègues qui sont en difficulté ».

Concernant les métros, aucun souci n’est à signaler.