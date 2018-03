Neige: Bussereau pose la question de l’obligation des pneus hiver

A quand l’obligation des pneus hiver pour les automobilistes ? –

L’ancien ministre des Transports, Dominique Bussereau, s’est interrogé ce jeudi matin quant à une obligation des pneus hiver pour les automobilistes, après les nouvelles perturbations dues aux chutes de neige de cette nuit.

L’ancien ministre des Transports Dominique Bussereau (ex-LR) a estimé ce jeudi, après les nouvelles chutes de neige qui perturbent fortement la circulation dans le sud de la France, qu’il fallait « réfléchir » à une obligation pour les automobilistes d’avoir des pneus hiver.

« Un coût pour les Français »

Pointant « un manque d’anticipation » en particulier dans l’Hérault, mais aussi « un manque de réflexes des automobilistes », Dominique Bussereau a affirmé sur LCI qu' »il faut aussi réfléchir (…) à avoir l’obligation, comme dans tous les pays européens qui nous entourent, d’avoir des pneus d’hiver que l’on installe au mois d’octobre, et qu’on enlève à la fin du mois de mars ».



« Je sais que c’est une dépense », a-t-il souligné. « C’est une piste sérieuse, mais elle a un coût pour les Français ».

Mutualiser le matériel

Le président de l’Assemblée des départements de France a aussi suggéré une mutualisation des matériels de déneigement. « On pourrait avoir du matériel qui soit mutualisé (…) entre départements quand il s’agit de routes départementales et au niveau de l’Etat quand il s’agit du réseau national », a-t-il avancé.



Environ 2.000 automobilistes, bloqués sur les routes en raison de la neige, ont été hébergés au cours de la nuit dans 35 points d’accueil dans l’Hérault, mais les blocages et bouchons persistaient cejeudi matin, a indiqué la préfecture.