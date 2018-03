Neige et verglas: les poids lourds peuvent à nouveau circuler sur la N118

La N118 est particulièrement problématique en cas de neige. –

Franck Fife – AFP

La préfecture de police a décidé de lever l’interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur la N118. En raison des conditions climatiques et des chutes de neige, la préfecture de police avait décidé de leur interdire cet axe connu pour ses virages et ses pentes accentuées.

Lors du précédent épisode neigeux début février, de nombreux automobilistes et camions étaient restés bloqués sur la N118.

⚠️❄️#VigilanceOrange #NeigeVerglas en #IDF : levée d’interdiction de circulation. L’accès de la RN118 au poids lourds de plus de 7,5 tonnes sera de nouveau possible à compter de 14h.

— Préfecture de police (@prefpolice) 1 mars 2018