Neige: l’A9 toujours coupée entre Orange et Narbonne, la circulation devrait reprendre dans la nuit

Montpellier entravé par la neige. –

Pascal GUYOT / AFP

La situation progresse lentement sur l’A9, après les importantes chutes de neige sur l’Hérault. En milieu d’après-midi, tous les passagers de véhicules bloqués depuis la nuit dernière dans l’Hérault sur l’autoroute A9, aux environs de Montpellier, avaient été évacués: ils ont pu reprendre la route dans la majorité des cas.

Les gendarmes et pompiers sont toujours mobilisés, ainsi que les dépanneurs, mais le trafic reste coupé entre Orange et Narbonne. Les derniers poids lourds qui gênaient la circulation sont en train d’être dégagés, et près de 70 chasse-neige sont à l’oeuvre pour dégager les chaussées. Les opérations vont se poursuivre jusqu’à environ 23 heures, afin de dégager les derniers véhicules restés sur les aires de repos. La circulation devrait reprendre au tout début de la nuit.