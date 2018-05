Le premier ministre Israélien Benjamin Netanyahu

© EPA-EFE/AMIR COHEN / POOL

TEL-AVIV, le 13 mai. /Corr. TASS André Shirokov/. International concours Eurovision de la chanson-2019″ se tiendra à Jérusalem. Cela a été annoncé dimanche, lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement de l’etat juif, le premier ministre Israélien Benjamin Netanyahu.

Voir aussi

Le « Eurovision » a remporté la représentante d’Israël

Vainqueur de l’Eurovision Нетта fier de ce que va apporter le concours en Israël

Samoilova a félicité le chanteur Нетту avec la victoire à l’Eurovision »

« Ces jours-ci Jérusalem est dotée de nombreux dons, et un autre, nous avons reçu la nuit dernière avec une brillante victoire Нетты, – a déclaré le chef du cabinet. – Le don consiste en ce que, dans la prochaine année, l’Eurovision viendra à Jérusalem ». « Nous allons être fiers de ce que nous l’acceptons [« Eurovision »], a ajouté Netanyahu, dont les déclarations diffusé dimanche son service de presse.

Sur le concours « Eurovision-2018 », à Lisbonne, dans la nuit de dimanche a remporté israélienne Нетта Барзилай. Selon les règles de l’inspection, la prochaine fois qu’il passe dans le pays, qui a été représenté par le gagnant.

Двадцатипятилетняя Нетта Барзилай a reçu une feuille de route pour l’Eurovision grâce à une victoire israélienne de musique de télé-réalité. La chanteuse a servi dans le conflit Israélo militaire de l’orchestre, a travaillé comme instructeur professionnel, un Camp pour les jeunes musiciens. En 2016 Нетта a cofondatrice de l’ensemble The Experiment.

Нетта victoire à l’Eurovision avec la chanson Toy (« Jouet »), ayant en somme, après le vote du jury et des téléspectateurs 529 points. À l’issue de la finale de la deuxième place avec un score à 436 points était le représentant de Chypre Eleni Фурейра avec la chanson Fuego (« Feu »), le troisième César Sampson de l’Autriche avec la chanson Nobody But You (« Personne d’autre que toi ») et 342 points. La représentante de la Russie Julia Samoilova à l’issue de la deuxième demi-finale n’a pas pu marquer assez de points pour continuer à participer à la foire.