Neuf enfants se blessent lors d’une course sur le circuit de karting du Mans

photo d’illustration –

PHILIPPE HUGUEN / AFP

Neuf enfants ont été blessés dimanche dans un accident sur le circuit de karting du Mans alors qu’ils participaient à une course.

Neuf enfants âgés entre 12 et 16 ans ont été légèrement blessés dimanche dans un accident sur le circuit international de karting du Mans, a-t-on appris ce lundi auprès des pompiers.

Une douzaine de karts accidentés

171 pilotes de catégories minimes et cadets participaient à la course qui est partie vers 11h00, sous la pluie. Au premier virage, une douzaine de karts se sont télescopés et la course, organisée par la société 3MK Events, a dû être annulée.



Les blessés ont été d’abord soignés sur place avant d’être évacués vers l’hôpital où deux d’entre eux ont été gardés jusqu’à ce lundi matin.



« L’ensemble de l’équipe de 3MK Events, promoteur des National Series Karting, tient à faire part de son réel soutien auprès des pilotes et parents concernés par l’accident survenu lors de la pré-finale Nationale de l’épreuve des National Series Karting du Mans, le dimanche 04 Mars 2018 à 11h10 », écrit l’organisateur sur son site internet.



Cet événement « a malheureusement été un moment très difficile pour l’ensemble des personnes présentes », ajoute-t-il.