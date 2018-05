Neufchâteau: Le Député-Bourgmestre Dimitri Fourny vient de présenter sa liste « Agir ensemble »

A Neufchâteau en 2012, les résultats avaient été très serrés aux élections communales, entre Dimitri Fourny et Yves Evrard. Pour le prochain scrutin, on a déjà parlé du soutien de Défi à la liste d’Yves Evrard. Du côté de la majorité, le Député-Bourgmestre Dimitri Fourny vient de présenter sa liste « Agir ensemble » : huit nouveaux candidats et onze candidats anciens.

Dimitri Fourny mise sur la continuité. Il se dit fier des projets accomplis comme le hall des tanneries, le nouveau home ou encore une nouvelle crèche. Quant aux nouvelles priorités, Dimitri Fourny en cite quelques-unes…