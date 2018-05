Newsweek a comparé les limousines de Poutine et de Trump

NEW-YORK, le 14 mai. /TASS/. Américain de l’hebdomadaire Newsweek a publié un article dans lequel il a comparé le projet de voiture « Tuple » le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine et de la Cadillac de son collègue américain Donald Trump.

Selon l’édition, les dirigeants des deux pays intègre « l’amour de la classe d’accueillir les limousines ».

Selon l’hebdomadaire, la nouvelle voiture est le président russe qui a été utilisé lors de la cérémonie d’inauguration, équipé d’un moteur V12, tandis que dans la voiture de donald Trump coûte moins d’un puissant moteur V8. Il souligne également que le projet de voiture « Cortège » de 1,5 tonnes de plus facile que de Cadillac Trump, qui est appelé « la Bête ».

L’auteur de l’article note que la machine le président russe à « rappelle britanniques limousines de luxe Rolls-Royce Phantom et la Rolls-Royce Ghost ». Dans l’édition de la note que dans la voiture de Poutine « utilise les dernières technologies de protection et de communication, mais ces appareils peuvent ne pas supérieurs à ceux qui sont installés dans le plus vieux, mais il est encore une puissante machine utilisée par son homologue américain », qui a reu Trump de son prédécesseur de Barack Obama.

Selon l’édition, la Russie est de courte durée sera de dépasser les états-UNIS sur la qualité de la voiture dirigeant du pays: il est prévu que l’été de cette année sur les routes des etats-UNIS pourrait sortir une version mise à jour de « la Bête », dont la création est alloué $15,8 millions de

Sur la voiture d’un projet de « Tuple »

Dans le cadre du projet « Tuple » il est prévu de créer une collection de voitures – service de limousine, berline et monospace – sur une plate-forme modulaire. Un projet mis en œuvre à partir de 2013, l’investissement en lui représentaient 12,4 milliards de roubles.

Преполагается que les machines du projet seront également pour les fonctionnaires et avec le temps de remplacer le parc automobile existant, composé de trangre.

