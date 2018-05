Nice peut revoir le format de travail en Ukraine

MOSCOU, le 22 mai. /TASS/. L’agence rossotroudnitchestvo examine la possibilité de modifier le format de travail sur l’Ukraine dans le cadre des incidents à Kiev.

Ce sujet a déclaré le chef de l’agence Eleonora Mitrofanova, à la conférence de presse sur le site d’un ATTENTAT.

« Nous allons, je pense, à réviser les formats de travailler en Ukraine, parce que je ne crois pas qu’il faut aller sur une sorte de sacrifice héroïque là-bas pour garder le drapeau », dit – elle.

« Mais nous n’oublions pas », a ajouté Mitrofanova.

Le chef de l’agence fédérale Rossotroudnitchestvo dans une interview avec un journaliste TASS a noté qu’un bureau de représentation à Kiev est tellement forte pression, que le travail est devenu pratiquement impossible ». « Car là-bas il y a le public qui nous attend avec qui nous travaillons, nous, peut-être, que l’on remplace le bureau de la plus modeste bureau, mais l’arrêt de travail n’allons pas », a ajouté Mitrofanova.

Le 9 mai ukrainiens radicaux de nationaliste de l’organisation C14 (« Janvier ») aspergé zelenkoy et les ordures chapitre de la représentation de l’agence Rossotroudnitchestvo à Kiev de Constantin Vorobiev, alors qu’il se rendait à la cérémonie de l’imposition des couleurs en l’honneur de la fête de la Victoire. Après cela, eux-mêmes des radicaux publié sur sa page Facebook les photos. Les moineaux, en commentant l’action des radicaux, a souligné que « la première fois dans sa la vie consciente n’a pas pu avec ses amis et collègues de célébrer dignement le chef de la fête de la Victoire ».

Ce n’est pas le premier cas d’attaques et de sabotage du travail de la représentation Россотруничества à Kiev de la part des radicaux. Le 17 février près de 30 représentants de la C14, et les extrémistes de « secteur de Droit » (dans la fédération de RUSSIE, l’organisation est interdite) ont attaqué le bâtiment de l’agence fédérale Rossotroudnitchestvo, ils sont peints les murs de noir et de la peinture rouge, abusif des slogans et des inscriptions, mais aussi déchiré et souillé le drapeau russe. Le lendemain, le 18 février, неонацистская groupement Organisation des nationalistes ukrainiens » (OUN, est interdite dans la fédération de RUSSIE) fracassé la fenêtre et endommagé la porte de l’immeuble de l’agence Rossotroudnitchestvo.