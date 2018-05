Nicolas Vescovacci, à l’origine du livre-enquête « Vincent tout-puissant »

Fin avril, le milliardaire Vincent Bolloré a été mis en examen pour soupçons de corruption en Afrique. L’occasion de revenir sur un livre-enquête publié en 2015 par Nicolas Vescovacci et Jean-Pierre Canet : Vincent tout-puissant. C’est un peu l’enquête que Bolloré a voulu empêcher, et Nicolas Vescovacci est venu en parler avec Eddy Caekelberghs dans Au bout du jour.

Depuis la sortie du livre Vincent tout puissant, les choses ont changé. A l’époque, et selon l’ouvrage, on n’imaginait que Bolloré aurait pu un jour être rattrapé par la justice : « Depuis 30 ans, il a été dans une sorte d’impunité du point de vue des autorités politiques et judiciaires françaises. Il vient d’être ratrappé par la justice pour des faits graves, ce qui n’est pas rien pour un très grand patron comme lui, qui est assis sur un chiffre d’affaire de 10 milliards pour ce qui est du groupe Bolloré, et 10 autres milliards pour ce qui est du groupe de communication Vivendi ».

Dans leur enquête, Nicolas Vescovacci et Jean-Pierre Canet ont assez vite établi des liens de collusions entre Vincent Bolloré et la droite, notamment avec Nicolas Sarkozy, qu’il connait très bien. Mais ce qui les a plus étonnés, c’est d’en trouver aussi un certain nombre avec la gauche : « Ça a été plutôt une surprise de découvrir qu’il avait à l’Elysée un poisson-pilote, qui était Bernard Poignant, un vieil ami socialiste de François Hollande. Il a été la béquille de Vincent Bolloré à l’Elysée, et a donc été un relais puissant auprès du président de la République. D’ailleurs, ni François Hollande ni Bernard Poignant ne démentent ».

