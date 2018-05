Le vice-premier ministre russe Arkadi Dvorkovitch

© Anton Новодережкин/TASS

MOSCOU, le 6 mai. /TASS/. Le budget de moscou, le club de football « Locomotive » suffisant pour effectuer les plus hautes fonctions, et il ne sera certainement pas diminuer. Ce sujet TASS a déclaré le vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE, président du conseil d’administration de JSC « chemins de fer », Arkadi Dvorkovitch.

La société d’état de JSC « chemins de fer » est le sponsor du Lokomotiv moscou. Le budget du club de football d’environ 4,7 milliards de roubles formé principalement par des investissements спонсирующей de l’organisation.

« À ces questions, l’essentiel – la stabilité et la prévisibilité. Nous n’allons pas réduire le budget. Tout le monde sait qu’il est suffisant pour effectuer le plus grand de la tâche, il vous suffit de gérer efficacement l’argent. Dans la société « chemins de fer » des tarifs encore réglables, de sorte que nous ne pouvons dégager quelques сверхбольшие des fonds, mais cette saison a montré que la « Locomotive » de faire face avec les grands défis et d’atteindre des objectifs élevés », a déclaré Dvorkovitch.

Au cours de la saison de la « Locomotive » d’avance est devenu le champion de la Russie, dans la 29e tour battant de saint-pétersbourg « Zénith » avec un score de 1:0. Les cheminots ont tapé 60 points et en un tour avant la fin du tournoi avance allant deuxième « Spartacus » sur quatre points.

