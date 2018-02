Nintendo a annoncé la création d’un film d’animation sur le thème de Comme super Mario bros »

© Drew Angerer/Getty Images

TOKYO, 1er février. /TASS/. Géant japonais Nintendo enlèvera un film d’animation inspiré de l’univers de son plus célèbre des jeux vidéo Super Mario Brothers (« Супербратья Mario »). À propos de ce jeudi, a annoncé lui-même de la société japonaise.

La prise de vue animée de la bande sera menée en collaboration avec l’american кинокомпанией Universal Studios, qui sera également agir en tant qu’éditeur de l’oeuvre à travers les mondes. Concernant la date de sortie du film en ce moment, ce n’est pas signalé.

Les frères Mario et Luigi – les personnages, peut-être, le plus célèbre et le plus populaire de la série de jeux japonais Nintendo. Pour toute l’existence de la franchise a été vendu à plus de 790 millions de copies de jeux sur les aventures de plombiers italiens.

En 1993, la lumière a vu le long-métrage américain de Super Mario Bros. (« Супербратья Mario », 1993), qui a rencontré la mixité de la réaction des critiques et du public. Le film a eu très peu à voir avec la série de jeux, à l’exception des principaux personnages.