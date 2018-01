Noël au Kazakhstan ont noté fte offices divins et des concerts

ASTANA, le 7 janvier. /TASS/. Les orthodoxes du Kazakhstan ont noté Noël sur les liturgies qui s’est passé dans tous les temples de la république. Mes félicitations aux croyants ont envoyé au président Noursoultan Nazarbaïev, le chef de l’église orthodoxe du pays, le métropolite Астанайский et le Kazakh Alexandre, ainsi que des représentants de l’autorité locale.

Le soir du 6 janvier, la veille de la fête de Noël, le métropolite Астанайский et le Kazakh Alexandre a célébré les vigiles dans Voznesenskoe de l’église cathédrale de la ville d’Alma-Ata. Vacances de culte de l’église cathédrale de l’Assomption de la ville d’Astana a dirigé le chef de l’administration de cette région Métropolitaine de la république de l’évêque de Каскеленский Gennady.

Félicitations de la part des autorités

Le matin du 7 janvier, après le marché de noël de vie dans la cathédrale de l’Assomption de la ville d’Astana prêtres lire les croyants correspondance de représentants de l’église orthodoxe du Kazakhstan et le gouvernement.

« Dans les jours de la célébration de la Nativité du Christ offrirons des prières spéciales pour notre patrie Kazakhstan, afin que le seigneur, par la grâce et la grâce de ses visitait toujours cette terre ancienne, le dieu de bénir la vie et les écrits de chacun, pour qui ce pays est originaire la maison, indestructible pour la paix et l’amour fraternel étaient dans l’immensité de la Grande steppe », – a déclaré dans un félicitations du métropolite Астанайского et le Kazakh Alexandre.

Dans le temple est également exprimé de noël les félicitations du président du Kazakhstan, nursultan Nazarbayev, qui note que les chrétiens orthodoxes de la république apportent une contribution significative à la préservation de la paix et de la concorde en général kazakh de la maison. « L’un des plus importants principes de la politique du gouvernement est le respect et le respect des sentiments religieux des citoyens. Par conséquent, nous avons réussi à maintenir la paix et l’harmonie, pour atteindre reconnus un succès économique et social de développement », – a noté Nazarbaev.

Sa félicitations adressé aux croyants et chef de l’administration de la ville d’Astana Acet Исекешев. « Chacun de nous s’efforce de maintenir la paix, interconfessionnelle qui règne dans notre pays. Et dans cette unité fait la force de notre société. Le lien avec les racines, la richesse de la culture, du patrimoine historique sont à la base d’un fort et prospère », – a déclaré dans un félicitations Исекешева, qui a lu le chef de la gestion des affaires religieuses de la ville d’Astana Daniyar Esin.

En l’honneur de la fête dans les villes du Kazakhstan ont subi les concerts de noël préparés par les forces des élèves des écoles du dimanche, ainsi que les matinées pour les enfants.

L’orthodoxie au Kazakhstan est la deuxième plus grande confession religieuse après l’islam. Le nombre total d’orthodoxes de la république est de l’ordre de 4,2 millions de personnes, soit environ 26% de la population du pays. Le jour de Noël et le jour de la fête musulmane de l’aïd al aït au Kazakhstan sont des jours fériés.