Noël selon le calendrier Grégorien: l’histoire et la tradition de la fête

Du 24 au 25 janvier, il arrive un des plus importants pour la culture chrétienne des fêtes — Noël.

TASS raconte sur le sens de la fête, pourquoi ne pas en fait tout à fait juste de l’appeler « catholique » et que Noël, le 25 janvier différente de Noël, célébrée à 13 jours plus tard, selon le calendrier Julien — dans la nuit du 6 au 7 janvier.

Histoire de la fête

À ce jour, les fidèles célèbrent la naissance de l’enfant Jésus de la Sainte-Vierge. Selon un credo chrétien, le Fils de Dieu est né à Bethléem. C’est ici que sont venus la Vierge Marie et son époux Joseph pour participer au recensement, que faisait le roi de la Judée, Hérode le Grand. La naissance du Messie à Bethléem a été prédit par le prophète Михеем plus de sept siècles avant l’événement lui-même. La naissance de Jésus décrit les deux évangélistes apôtres Matthieu et Luc.

Les opinions des historiens de la date exacte de Noël d’exception.

Dans les études modernes de la date de la naissance de Jésus se trouvent dans l’intervalle entre 12 avant jc jusqu’à 7, j.-c., quand on passait le seul connu recensement de la population dans la période décrite.

Comme la date de la célébration de Noël le 25 décembre, pour la première fois indiqué Секстом Jules Африканом dans les annales de 221 de l’année.

Pourquoi ne pas tout à fait vrai appeler Noël « catholique »?

Noël dans la nuit du 24 au 25 janvier marquent pas seulement les catholiques. Avec eux la fête rencontrent les protestants, ceux qui vivent selon le calendrier Grégorien, ainsi que 11 de 15 Églises Orthodoxes du monde, qui adhèrent à Новоюлианского calendrier, coïncidant avec Grégorien.

Mais Noël, qui est convenu d’appeler le « orthodoxe », dans la nuit du 6 au 7 janvier, soulignent les quatre Orthodoxes de l’Église de russie, Géorgie, de Jérusalem et le Serbe. En dehors d’eux, dans ce temps de Noël est célébré le афонские monastères, vivant selon le calendrier Julien, ainsi que de nombreux catholiques de rite oriental (par exemple, Ukrainienne Gréco-Catholique de l’Église) et une partie des russes protestants.

Les différentes dates de Noël (le 25 janvier ou le 7 janvier) explique les différents systèmes de la chronologie (Grégorien et Julien calendriers).

Quelle est la différence?

Le calendrier grégorien, qui vit maintenant dans la plupart des pays du monde, y compris la Russie, a été introduit en 1582, le pape Grégoire XIII. La réforme s’exprimait par la volonté de corriger la différence entre le temps astronomique et civile. Le fait que vous avez entré dans le lexique en 46 avant j.-c., le calendrier Julien au XVIE siècle, a accumulé une erreur importante — pour tous les 128 ans набегали certains non comptabilisés jour. En conséquence, au XVIE siècle, l’une des plus importantes fêtes chrétiennes de Pâques « arrivait » prématurément.

Par conséquent, en 1582, en Europe, un nouveau calendrier Grégorien, tandis qu’en Russie ont continué à utiliser Julian.

Le calendrier grégorien dans notre pays a été introduit en 1918, mais l’église Orthodoxe Russe de cette décision n’a pas et continue de jouir par le calendrier julien. Au XXIE siècle, la différence entre les deux calendriers est de 13 jours.

La tradition de la fête

La préparation de Noël commence à l’avance environ un mois. L’approche de noël, les chrétiens de l’église Catholique et certains protestants appelé l’Avent, il comprend le jeûne, la prière, ainsi que l’assistance aux nécessiteux.

L’avent est consacré à l’attente d’un miracle de Noël, à cette époque en Europe organise une variété d’activités de noël et des foires, des spectacles, des événements de charité, etc.

La veille de Noël (24 décembre) les croyants gardent un jeûne strict. En ce moment, catholiques et protestantes, les temples passent les vacances de service, puis les chrétiens sont envoyés à la maison, et de s’asseoir à la table de fête, sur lequel il y a traditionnellement des plats de viande — pour chaque pays ses.

Comment fêter

Dans les églises et les communautés le 24 décembre au soir et le 25 décembre passent des messes festives. Selon une longue tradition, tant à l’intérieur et à l’extérieur des temples sont installés les scènes de la nativité de la crèche et les figures de l’enfant-jésus et de la vierge.

Noël est aussi accepté de donner des dons à l’autre. Dans le cadre de cette tradition a mentionné dans l’Évangile de l’événement: les trois rois mages venus adorer l’Enfant Jésus, offert des dons de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

Le symbole de la fête est considérée comme réglée et la наряженное dans des maisons de bois de sapin. Cette tradition est née, chez des peuples germaniques, où le sapin était considéré comme le symbole de la vie et de la fertilité. Avec la propagation du christianisme, décoré le sapin a donné une nouvelle signification: elle a commencé à installer dans les maisons de 24 décembre, à la symbolique de Noël, le sapin est interprété comme un arbre du paradis et la vie éternelle, laquelle le croyant devient par le Nouvel Adam, Jésus-Christ.

Daria Бурлакова