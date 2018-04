Noir, jaune, blues et après? À Ellezelles, « si t’as pas de permis, t’as rien »

Pendant cinq jours, la RTBF et le journal Le Soir partent à la rencontre des Ellezellois à l’occasion de l’opération « Noir Jaune Blues, et après ? ». Carnet de bord de notre immersion au pays des collines.

Jour 1 : « On se sent mieux ici qu’à Renaix »

Notre immersion à Ellezelles nous emmène dans un petit café du centre du village. Derrière le comptoir de « La Marmite », Marianne sert les pils à ses habitués. Ellezelles, elle y travaille depuis plusieurs années et elle ne le porte pas spécialement dans son cœur. « Il y a ici beaucoup de cas sociaux, nous explique-t-elle. Des jeunes qui n’ont pas de travail et qui ne savent pas quoi faire. »

Certes, il y a du folklore. Mais, pour la tenancière, il est difficile de s’intégrer à Ellezelles quand on n’y est pas né. Même si on habite la commune d’à côté.

Le tableau dressé n’est pas franchement reluisant. Il est excessif, glisse un client du café entre deux gorgées de houblon. Lui est à la retraite et ne partage pas l’avis de la patronne. « Ici, il fait plutôt bon vivre, nous confie-t-il. Même s’il n’y a plus autant de commerces qu’avant. On se sent mieux qu’à Renaix où il y a plus d’insécurité. »









A la boutique du terroir, Michel décrit son village d’Ellezelles comme convivial. – © RTBF









Guillaume va se lancer comme indépendant, mais pas à Ellezelles où l’immobilier est trop cher. – © RTBF

Les autres commerçants que nous rencontrons sont moins sévères. Ellezelles, Christian et Michel, respectivement fleuriste et artisan, le décrivent comme un village plutôt vivant et convivial. Les quelques jeunes que nous croisons partagent le constat. Guillaume, gérant d’une friterie sur la place, est attaché à ses racines. Cela n’empêche qu’il quittera Ellezelles dans les prochains mois. « Je veux me lancer comme indépendant, dit-il. Et je vais le faire à Lessines, car l’immobilier est moins cher là-bas. »

Ce que je cherche pour l’instant se trouve en ville

Devant la friterie, nous croisons Kevin et Julien, la vingtaine, au chômage tous les deux. Eux restent à Ellezelles, même s’ils le disent : « Pas évident de trouver un emploi dans le coin ». Pour le travail, il faut au moins passer la frontière linguistique pour aller à Renaix. « Et si t’as pas de permis, t’as rien, lâche Kevin. Il ne faut pas compter sur les bus. »

La côté rural d’Ellezelles a ses charmes, tous les jeunes n’y trouvent pas leur bonheur. Florence, 24 ans, que nous croisons sur le parking de la seule grande surface d’Ellezelles, ne le cache pas : elle préfère la vie en ville, et singulièrement à Louvain où elle fait ses études. « Ce n’est pas que je me sens mal à Ellezelles, mais ce que je cherche pour l’instant se trouve en ville », conclut-elle.

J’aurais pu aller vivre à Tournai. Mais je suis trop attachée à Ellezelles









Une oeuvre de Watkyne, l’artiste qui a façonné le folklore d’Ellezelles. – © RTBF

Notre premier jour d’immersion se termine chez Watkyne, l’artiste qui a dopé le folklore ellezellois. Francine Vandenbussche, sa belle-fille, nous fait découvrir la maison de celui qui répondait au nom de Jacques Vandewattyne, devenue aujourd’hui un gîte. Décédé en 1999, l’Ellezellois a transformé son village en un lieu où règnent l’étrange et les sorcières. « Il a rendu les gens fiers d’être d’ici, nous glisse Francine sous les regards insistants des sculptures de Watkyne. Grâce au folklore, il leur a montré qu’Ellezelles avait une identité, et que des gens viennent parfois de loin pour visiter. »

Francine travaille aujourd’hui à Tournai, à un peu plus de 30 minutes de route. « J’aurais pu aller y vivre. Mais je suis trop attachée à Ellezelles », sourit-elle.