Noir jaune blues, et après? Malmedy, carnet de bord de cinq jours en immersion

« Noir, Jaune, Blues et après ? », épisode 6 ! Cette fois, nos équipes mettent le cap sur Malmédy, en province de Liège.

Jour 1 : premières rencontres









Le premier jour à Malmedy et de premières rencontres. – © Mathieu GOLINVAUX – LE SOIR

Première étape de notre périple à Malmedy. Du soleil pour saluer notre arrivée dans cette ville accueillante. Beaucoup de monde dans les rues qui profite des quelques jours de congé après les réveillons. Dans toute la ville, des touristes déambulent dans les rues décorée de nombreuses illuminations de fête.

Pour Élodie Blogie, journaliste du journal Le Soir et moi-même, notre première rencontre, c’est une dame énergique retraitée de l’enseignement. Sa première réaction : Malmedy est une ville où il fait bon vivre. C’est d’ailleurs ce que presque tous les Malmédiens rencontrés affirment.

Mais, en creusant un peu, de vraies préoccupations apparaissent. Notamment un certain sentiment d’insécurité, surtout chez les commerçants. Et aussi, des inquiétudes face à une ville qui a beaucoup changé en quelques années avec le développement du tourisme et l’ouverture à des communautés d’origine étrangère. Mais pas de conflit ouvert. À Malmedy, on aime faire la fête et surtout le Cwarmé, le carnaval local.

Ce mercredi, nous nous intéresserons à l’économie d’une région qui semble sortir tout doucement de la récession.