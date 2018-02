Les organisateurs de la « Чартовой douzaine – 2018 » ont appelé les candidats dans la catégorie « Choix des Camarades de classe », a également introduit deux innovations événements à venir. La conférence de presse XI prix annuel national, a eu lieu le 1er février IT holding Mail.Ru Group.

Dans un certain nombre de nominés dans la catégorie « Choix des Camarades de classe », comme l’a frappé les plus populaires de rock, les musiciens parmi les utilisateurs du réseau social, les dirigeants de par le nombre d’écoutes de chansons. Ils sont devenus un groupe de « Leningrad », « Spleen » et « Bêtes ».

Pour le moment les utilisateurs donnés par des artistes de plus de 1 million de votes, a déclaré le directeur des partenariats stratégiques du réseau social d’Alexandre Volodine. La moitié des électeurs, ce sont les gens jusqu’à 35 ans, avec 15% des utilisateurs de moins de 18 ans. Le vote durera dans une application spéciale jusqu’au jour de la tenue de la prime du 15 février.

Voir aussi

Dans le « Classmates » le vote pour les meilleurs musiciens « Чартовой Douzaine »

Les utilisateurs de « Camarades de classe » détermineront les gagnants du prix « Чартова dozen – 2018 »

La conférence de presse des organisateurs de la prime est également introduit deux innovations: la première fois en 11 ans de l’or de la plaque succède à la statuette, et ouvrira l’événement de tapis rouge.

Le directeur de la programmation « Notre Radio » Anastasia Рогожникова a raconté qu’à l’actuel huit nominations seront ajoutés à cinq: « le Leader de la Чартовой Douzaine », « Legend », « le Choix des Camarades de classe », « Charité » et encore une autre nomination, qui a décidé de remettre l’équipe du film « un Mouvement vers le haut ».

En outre, les organisateurs ont appelé la dernière partie de la prime: le 15 février sur la scène de la « VTB « Palais de Glace » sortira le groupe « Plan de Moscou », qui est actuellement le leader dans la catégorie de « Hacking ».

Cette année « Чартова Dozen » se tiendra sous le slogan #междупрошлымибудущим. Les organisateurs ont dit que dans le spectacle de montrer comment la culture rock dans de différentes époques et de différents clusters. Dans la décoration d’ouverture sera utilisé hologramme de Vladimir Vysotsky, comme l’artiste, dont le travail a influencé toute la sphère musicale.

La conférence de presse, outre les organisateurs, les primes, les représentants de « Notre Radio » et du secrétaire d’information partenaire de la prime – réseaux sociaux « Camarades de classe », assisté de l’ex-leader du groupe « Agatha Christie » Vadim Jurassique et le fondateur du groupe « Plan de Moscou », l’acteur Alexander Ilin. En tant que conférencier à l’événement intervenu Nikita Vysotsky.