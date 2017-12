© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, 26 décembre. /TASS/. La diffusion du défilé de la Victoire le 9 mai et la série documentaire d’Oliver Stone, « Poutine » est entré dans un certain nombre de programmes les plus populaires de la télévision russe en 2017, rapporte mardi le service de presse de la Première chaîne, citant des données de Mediascope au 23 décembre.

« Plus de notation essentielle de l’événement de l’année (le 23 décembre) est devenue la diffusion d’un défilé militaire consacré à la 72-ème anniversaire de la Victoire dans la Grande guerre Patriotique de 1941-1945, illustrée sur le Premier canal. Dans les trois premiers programmes les plus populaires est également entré fête la libération de nouvelles channel 9 mai et la première partie du documentaire d’Oliver Stone, « Poutine », – dit dans le message.

Plus de notation de loisirs le spectacle est devenu le Premier canal de « Mieux ». Ce programme a établi un record – elle est restée plus de notation телепроектом dans la Russie de 15 semaines. Enregistre la popularité et le programme d’information « Temps », qui célèbre cette année son 50ème anniversaire. Il a été pendant 11 semaines, est devenue la plus notation телепроектом en Russie.

Ainsi, le nombre de programmes les plus populaires est entré le défilé solennel à la Journée de la marine de la fédération de RUSSIE (le plus représentatif dans l’histoire nationale de la marine), qui a eu lieu le 30 juillet à Saint-Pétersbourg et Kronstadt. Restent les leaders de la télévision nationale de musique de la transmission « de la Voix. Les enfants », ainsi que le courant de l’émission « Laissez-les dire », – a souligné sur le Premier canal.