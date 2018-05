Nos partout: la Russie a occupé le festival de Cannes

Officiel de l’affiche 71-ème édition du festival de Cannes

© REUTERS/Eric Gaillard

Pour la première fois en de nombreuses années l’attention des médias russes à la responsabilité du festival de cannes est devenu de façon significative. Si, auparavant, les journalistes s’intéressaient principalement des reportages avec le tapis rouge, cette année, les MÉDIAS vont suivre de près le concours et l’allumage du début à la fin.

Par exemple, la chaîne de télévision « le Film TV » va en direct de diffuser чопорную, le glamour, mais il est extrêmement important de la cérémonie de clôture de l’inspection. Et invités très curieux commentateurs: Catherine Мцитуридзе, chapitre « Роскино » (c’est l’organisme public de soutien du cinéma russe à l’étranger) et animatrice de la Première chaîne; Ksenia Sobtchak — apparemment, elle a plutôt fait le point sur la piste, mais présentera également pendant le festival du film documentaire (mais un peu plus tard).

Enfin, Valeria Gai de Germanicus (« ils mourront Tous sauf moi! », la série « l’École »), qui a déclaré que le seul vivant un génie du cinéma d’aujourd’hui — c’est elle, et elle a ajouté: « Mais jeter un coup d’oeil sur les outsiders, плетущихся sur le tapis rouge, c’est cool! » En général, sera clairement de plaisir

En outre, très bientôt TASS annonce son grand projet spcial, associé à Канном et « КиноПоиск » a lancé le traditionnel digest avec toutes les nouvelles et de critiques. Enfin, en France vont presque tous les киножурналисты pays.

Cet intérêt accru de la part de notre presse a coïncidé avec un intérêt festival du comité d’organisation russe du cinéma. Énumérons brièvement, la liste est assez impressionnante:

Dans le concours principal inclus deux russes du film. C’est « l’Été » Cyrille Серебренникова sur Viktor Цое et un t-Shirt Naumenko, ainsi que « Ike » de Sergei Дворцевого sur la мигрантке à Moscou. Plus de dessins que de la Russie, ils ont de la France (jusqu’à quatre), mais c’est compréhensible, Cannes, traditionnellement, fait la promotion de son le cinéma national. Autant que nos films ont pris les travaux des états-UNIS, l’Italie et le Japon;

Plusieurs de nos tableaux sélectionnés dans d’autres programmes. Le concours étudiant Cinéfondation pris diplômé de l’école de Moscou du nouveau film de Rémi Поплаухина à court mètre « Calendrier ». Un programme parallèle de « la Semaine de la critique » a pris un autre « коротыша », le travail de Michel Borodine, « Je suis normal ». Enfin, rappelé, et un grand cinéma soviétique: « cannes classics » montrera rénovée « Мосфильмом une » copie « de la Guerre et de la paix de Sergueï Bondartchouk;

À la fois deux les metteurs en scène russes seront de siéger dans le jury de l’appel d’: Andreï Zviaguintsev, principalement, qui a dirigé lui-même Cate Blanchett et Cantemir Балагов dans le jury de « regard », le deuxième programme à le Cannet.

Le dernier élément est particulièrement important. Oui, la candidature Zviaguintsev pour le jury de la compétition semble logique. Elle est en fait le plus connu à l’étranger vivant de réalisateur, un membre principal de la compétition Kanna, deux fois gagné des prix (prix du jury pour « l’Aversion pour le » prix du meilleur scénario — « Léviathan »). Selon le producteur Alexandre Роднянского, avec qui il a fait les trois dernières peintures, Zviaguintsev même enseigne l’anglais pour bien comprendre les sous-titres pendant les projections (films au festival sont présentés en langue originale avec des sous-traitants français et sous-titrés en anglais).

Mais l’inclusion dans le jury de « regard » de 26 ans Cantemir Балагова, дебютировавшего l’année dernière dans ce même programme avec son film « l’Angoisse », est une énorme avance et en même temps la plus haute reconnaissance. Sa peinture dans la dernière année n’a pas gagné de prix, mais a reçu des critiques de film film presse de la fédération Internationale (FIPRESCI). La même histoire s’est produite, par exemple, en 2016 avec une allemande du film « Tony Эрдманн », qui n’était pas noté le jury, mais le réalisateur du film — Maren Ade — l’année suivante invité jugé à la fois le concours.

Va, si d’analyser les cannes d’organisation de la tradition, de l’avis du festival de patrons, Cantemir Балагов est l’un des plus importants réalisateurs du programme « un certain regard ». En effet, pour un public international Балагова ouvert n’est pas cannes patrons et « Роскино »: un an avant la première de « Surpeuplement » il est venu dans le pavillon russe dans le cadre d’un programme Global Russians.

Il s’avère que dans le « Роскино » n’est pas simplement предугадали attention Kanna à la Russie, et même interprète le fameux domestique percée sur la côte d’Azur. Mais ce n’est pas banal le protectionnisme, et il est conçu pour une campagne cohérente de l’intégration du cinéma russe dans le contexte mondial. D’ailleurs, volent les participants du pavillon n’est pas quelque chose d’Air France, au départ de laquelle le festival de Cannes, entre autres, propose de redéfinir et rabais « Aéroflot » (compagnie aérienne nationale, traditionnellement, soutient les activités de « Роскино »).

Il vaut donc la peine de prêter attention à ces gens qui se produiront dans le pavillon russe, et sur les projets qui y seront présentés, car ils peuvent être inclus dans un proche avenir dans le programme les principaux festivals de films. Dans le même Global les Russes, par exemple, se prépare à une grande expérience avec le nouveau киноформатом: les participants au programme ont retiré de короткометражному film de longueur exactement une minute, et pour Instagram. Parmi les invités: réalisateurs, l’actrice Maria Шалаева (« la Sirène »).

Dans le pavillon, se tiendront une conférence de presse, avec la participation de producteurs de courts-métrages de différents programmes — Igor Поплаухиным et Mikhail Бородиным. Tout aussi importants et les jeunes russes producteurs: leurs projets sur le marché du film présenteront Boris Машковцев, directeur de la « Союзмультфильма », Catherine Mikhailov (montré sur le passé « Кинотавре » film « Proches »), Mila Rozanov (le 25 mai en de son « Brouillon ») et ainsi de suite.

Les films qui seront présentés devant étrangers байерами dans le pavillon, sont tout aussi variées: du drame de la Сарика Андреасяна « Unforgiven » avec Dmitri Нагиевым à de l’inattendu, du rôle (le forain lui-même viendra à Cannes), jusqu’à, par exemple, la comédie d’Eugène Шелякина « la vie Éternelle Alexandre Христофорова ». Enfin, l’un des projets les plus intéressants est le documentaire le travail de la Foi Кричевской « l’Affaire Sobtchaka », dans lequel Ksenia Sobtchak explore la vie politique de son père.

Egor Беликов