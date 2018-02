Nouveaux aménagements et nouvelle antenne en vue pour le Signal de Botrange

Le Signal de Botrange, point culminant de la Belgique, va connaître un aménagement important à l’horizon 2020. Un site appelé aussi à accueillir une antenne parabolique un peu particulière. Ce dossier devrait évoluer d’ici deux ou trois semaines, c’est le temps nécessaire aux avocats pour boucler le dossier.

Un nouveau pylône est appelé à accueillir les antennes actuellement implantées sur le toit de la tour de Botrange, mais aussi une nouvelle antenne parabolique. Celle-ci reliera plus rapidement les places boursières de Londres et de Francfort et permettra de gagner quelques fractions de secondes dans les transferts d’informations. Et ce temps, aussi minime soit-il, c’est très important pour les sociétés de bourses et cela génère pas mal de gain. Cela amènera aussi un dividende annuel pour la commune de Waimes.

Botrange qui va aussi connaître d’importants aménagements afin de lui donner des infrastructures dignes d’un sommet de la Belgique qui attire beaucoup de touristes. L’investissement est estimé à 1,5 million d’euros et les aménagements seront réalisés en trois phases : » La toute première phase sera d’aménager de tout nouveaux parkings décents, parce qu’actuellement il s’agit de graviers qui sont boueux en hiver ou poussiéreux en été. La deuxième phase va être de redéfinir et de revaloriser la tour du Signal de Botrange, avec l’intention de créer une verrière sur le sommet, mais également l’aménagement d’un ascenseur qui permettra à toute personne d’y avoir accès. Et enfin, la troisième phase consistera à créer un local d’accueil du tourisme plus grand que celui que nous avons, d’y mettre en évidence les produits du terroir des communes voisines et d’y installer une salle de cinéma qui permettra de projeter deux films « , détaille Daniel Stoffels, bourgmestre de Waimes.

Il s’agira d’un film sur les Fagnes et d’un autre sur l’histoire du site, pour rappeler notamment que ce n’est que depuis 1919 que Botrange est le sommet de la Belgique. Auparavant, c’était la Baraque Michel car Botrange, c’était en Allemagne. Botrange s’apprête donc à fêter son centenaire belge.