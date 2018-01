Nouveaux hôtels et nouveau collège pour Saint-Martin après Irma

Irma a dévasté Saint-Martin en septembre. –

Daniel Gibbs, président de la collectivité de Saint-Martin, a présenté ce lundi un plan pour la relance économique et sociale de l’île, frappée par l’ouragan Irma en septembre.

De futurs projets hôteliers, la redynamisation de la ville de Marigot, la construction d’un nouveau collège, d’infrastructures sportives, ou d’un Pôle médico-social, le président de la collectivité de Saint-Martin, Daniel Gibbs, a présenté lundi son plan pour la relance économique et sociale du territoire après le passage de l’ouragan Irma en septembre.



Pour la relance du territoire après la dévastation de l’ouragan en septembre, il prévoit 200 millions d’euros d’investissements dans son budget 2018. Trente millions seront consacrés à la reconstruction des écoles, 2,5 millions à la rénovation des stades et plateaux sportifs, 20 millions à l’éclairage public. La rénovation des réseaux d’eau et assainissements s’élève à 9 millions d’euros en 2018, dans le cadre d’un plan de développement basé sur 7 ans.



Le plan d’enfouissement des réseaux électriques et numériques avec EDF est prévu sur deux ans. Une vaste campagne de nettoyage des plages et d’embellissement du territoire sur les axes principaux a aussi été annoncée. Sur le plan du tourisme, le territoire manque cruellement de chambre d’hôtels. « Il nous faut non seulement reconstruire l’existant, mais aussi planifier la création d’au moins 2.000 chambres d’hôtel supplémentaires pour faire vivre nos commerces, nos restaurants et services », a-t-il dit.

Une « carte des aléas » très attendue

« Deux projets d’hôtels, attendus depuis des années, sont en voie de concrétisation », a-t-il annoncé. Il prévoit la création d’une agence de développement économique. Une modification du code de l’urbanisme pour permettre à la collectivité de préempter sur les fonds de commerces et baux commerciaux est prévue ainsi que l’embauche d’un City Manager pour faire le lien avec les commerçants et créer des animations commerciales.



Daniel Gibbs veut aussi que la pose de la première pierre d’un nouveau collège et d’un Pôle médico-social intervienne en 2018. Le collège Soualiga à Cul de sac (nord), détruit par l’ouragan, ne sera pas reconstruit. Le président de la collectivité présentera mercredi, avec l’Etat, la « carte des aléas », un document très attendu qui détermine les zones à risques du territoire mais surtout qui permet de redéfinir les règles d’urbanisme.