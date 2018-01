Nouvel An: nuit chargée pour les pompiers du SIAMU Bruxelles-Capitale

La nuit de la Saint-Sylvestre n’a pas été de tout repos pour les équipes du SIAMU Bruxelles-Capitale. Feux de voitures, de poubelles, nombreuses sorties d’ambulance et une agression envers une équipe ont rythmé la garde du 31 décembre 2017 à 8h au 1er janvier 2018 à 8h.

Les pompiers ont particulièrement été choqués par l’agression d’une équipe dans son camion vers 00h30, rue Piers à Molenbeek. « Le véhicule a été caillassé et l’autopompe a subi des dégâts mais, heureusement, aucun de nos hommes n’a été blessé », explique à Belga Pierre Meys, porte-parole du SIAMU Bruxelles-Capitale.

Les pompiers enregistrent 134 interventions rouges (sorties de véhicules pompiers) dont 8 pour des feux de voiture à Anderlecht, Saint-Josse, Molenbeek et Schaerbeek, 60 pour des feux de poubelles, 5 incendies et 61 petits services (personnes bloquées, nettoyage de la voie publique, etc.).

La garde de la Saint-Sylvestre a également connu 400 sorties d’ambulance dans le cadre de l’aide médicale urgente. Les interventions ont concerné des cas « classiques » pour cette période de l’année (malades, rixes sur la voie publique, etc).