Nouvelle fusillade meurtrière dans un lycée du Texas, trois mois après Parkland

Dix personnes ont été tuées et dix autres blessées, vendredi, lors d’une fusillade dans un lycée de Santa Fe, au Texas. Le tireur, qui s’est servi des armes de son père, a laissé des explosifs dans une maison et un véhicule, selon le gouverneur.

Trois mois après la fusillade de Parkland, en Floride, qui avait fait 17 morts, une nouvelle attaque a eu lieu dans un lycée vendredi 18 mai, cette fois à Santa Fe, au Texas.

Dix personnes ont perdu la vie et dix autres ont été blessées, a déclaré le gouverneur de l'État, Greg Abbott, lors d’une conférence de presse. Un policier a également été blessé, mais la gravité de ses blessures n'est pas connue à ce stade.

Le tireur arrêté

Le tireur présumé, un élève du lycée, a été arrêté, a indiqué le shérif du comté de Harris, qui a envoyé des renforts dans le comté de Galveston où se trouve la petite ville de Santa Fe. Plusieurs médias américains l’ont identifié comme étant Dimitrios Pagourtzis, 17 ans, qui, selon le Houston Chronicle, était armé de trois armes appartenant à son père – un fusil semi-automatique AR-15, un revolver, un fusil à pompe – et de bombes artisanales laissées dans une maison et dans un véhicule.

Le président américain, Donald Trump, a exprimé sa profonde tristesse, dénonçant "une attaque horrible". "Cela dure depuis trop longtemps", a-t-il affirmé, assurant que son administration était déterminée à faire "tout ce qui est en son pouvoir" pour protéger les étudiants et s'assurer que "ceux qui représentent une menace pour eux-mêmes et pour les autres" ne puissent détenir d'armes. Son épouse, Melania Trump, a elle aussi exprimé son soutien aux victimes : "Mon cœur va à Santa Fe et à tout le Texas, aujourd'hui", a-t-elle tweeté.

Melania Trump (@FLOTUS) 18 mai 2018

Avec AFP et Reuters

Première publication : 18/05/2018