Nouvelles sanctions contre la Corée du nord: « Le monde veut la paix, pas la mort », déclare Trump

Donald Trump –

Saul Loeb – AFP

Ce vendredi, le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé de nouvelles sanctions contre Pyongyang. Le président américain a commenté l’information sur Twitter.

« Le monde veut la paix, pas la mort! », a tweeté vendredi le président américain Donald Trump, après les nouvelles sanctions votées à l’unanimité par le Conseil de sécurité de l’ONU contre la Corée du Nord. Ces sanctions portent sur le domaine du pétrole et la question des travailleurs nord-coréens à l’étranger.



« Le Conseil de sécurité des Nations unies a voté par 15 voix à 0 en faveur de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Le monde veut la paix, pas la mort! », a écrit Donald Trump.

The United Nations Security Council just voted 15-0 in favor of additional Sanctions on North Korea. The World wants Peace, not Death!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 décembre 2017