Nucléaire iranien: réunion Iran, France, Allemagne et Royaume-Uni mardi à Bruxelles

Federica Mogherini, Haute Représentante de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité – –

Pour la cheffe de la diplomatie européenne, l’accord sur le nucléaire iranien est l’une des « plus belles réussites jamais réalisées de la diplomatie ».

La cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini recevra mardi les ministres des Affaires étrangères de l’Allemagne, de la France et du Royaume-Uni, qui seront ensuite rejoints par leur homologue iranien, ont annoncé ce vendredi ses services.

Empêcher l’Iran d’en sortir

Ces réunions se tiendront une semaine après la décision du président américain Donald Trump de quitter l’accord nucléaire avec l’Iran, que les Européens veulent sauver en prenant les choses en main.



Les Européens ont entamé des discussions dès mercredi pour convaincre l’Iran de ne pas sortir de l’accord encadrant son programme nucléaire en réponse au retrait des Etats-Unis. Les déclarations se sont succédé depuis Paris, Londres et Berlin qui ont pesé de tout leur soutien pour cet accord.



Federica Mogherini a affirmé que l’UE était « déterminée à préserver » l’accord nucléaire iranien, « l’une des plus belles réussites jamais réalisées de la diplomatie ».

Un accord qui « répond à son objectif »

Le Plan d’action conjoint (JCPOA, le nom officiel de l’accord nucléaire iranien) « répond à son objectif qui est de garantir que l’Iran ne développe pas des armes nucléaires », a estimé Federica Mogherini après l’annonce de Donald Trump.



La Chine et la Russie, les deux autres signataires de l’accord, ont également réitéré leur engagement.



Le texte conclu en 2015 vise à faciliter les échanges commerciaux avec l’Iran et à relancer son économie, en levant de lourdes sanctions internationales en échange d’un engagement de Téhéran à limiter ses activités nucléaires et à ne jamais chercher à obtenir la bombe atomique.