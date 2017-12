Numérique: « Le climat social détestable en Wallonie gèle 2000 emplois »

Pierre Rion, élu Wallon de l’année et ancien patron d’EVS, dirige actuellement le Conseil numérique wallon. La sixième réforme de l’état, qui a eu lieu en 2011, prévoit que la Wallonie doit se redresser d’ici 2022. Pierre Rion y croit.

Un premier baromètre des start-up dévoile que la Wallonie en compte 325 qui sont financées par de l’argent public. Un chiffre correct, mais qui reste cependant maigrelet à côté de la Flandre et de ses 1500 nouvelles entreprises. Quand on compare, à PIB constant, le Sud du pays reste clairement à la traîne même si « le rattrapage va bon train ». Par contre, les montants engagés dans les start-up en Wallonie sont considérablement plus faibles qu’en Flandre. Et pour cause : « il y a moins de grandes réussites industrielles wallonnes. »

Ce qui ne veut pas pour autant dire que la Wallonie passe complètement à côté du tournant digital. Grâce, notamment, au Conseil numérique, différentes pistes sont lancées afin d’aller vers l’innovation. Par exemple, 570 kits ludiques ont été distribués cette année dans les écoles afin d’apprendre aux plus jeunes le fonctionnement d’un ordinateur et de commencer leur formation. 500 autres kits seront mis à disposition en 2018. Sauf qu’il y a des freins. « L’enseignement est d’une inertie exécrable. On a dû se battre plus d’un an pour faire figurer l’enseignement algorithmique dans le tronc commun des compétences d’excellence. Le baromètre de l’enseignement et du numérique qui va bientôt sortir atteste que 3 à 5% des professeurs sont ‘geek’. Ce n’est pas beaucoup, mais suffisant s’il y a des leaders d’opinion. »

5 millions d’euros d’argent public

En ce qui concerne les start-up, 5 millions d’euros d’argent public ont été investi dans ces entreprises censées être novatrices. « Si 1 start-up sur 20 fonctionne je serai très satisfait et je serai ravi de rendre l’investissement au gouvernement. » Sauf que ce scénario n’est pas encore à l’ordre du jour, entre autres parce qu’on observe un manque d’harmonisation entre les régions.

« On a identifié 100 entités de soutien, incubateurs et autres aux start-up. Un foisonnement assez néfaste étant donné qu’il y a une certaine compétition qui s’installe. C’est un peu le shopping des investissements. » Or, ce que préconise Pierre Rion est de spécialiser les incubateurs dans un domaine. « Si je suis à côté d’un géant pharmaceutique, c’est intéressant d’installer une start-up qui fait de la pharma. C’est un peu la logique des pôles de compétitivité, mais il n’y en a pas dans le numérique et ce n’est pas le souhait du gouvernement notamment parce que le numérique est une discipline transversale à tous les pôles. »

Le climat social qui gèle 170 millions d’investissement

Après le financement, l’innovation numérique doit faire face à d’autres obstacles comme le manque de logistique et de ressources humaines. La Belgique manquant cruellement de développeurs et de programmateurs, les start-up se retrouvent souvent à devoir aller chercher de la main d’œuvre dans les pays de l’Est. Un comble pour le président du Conseil du numérique, d’autant plus quand on sait qu’un jeune sur 6 en Wallonie n’a ni emploi ni formation.

Enfin, et c’est une des mesures du plan numérique, à peine 20% des entreprises numériques wallonnes vendent leurs produits. Des verrous qui sautent au fur et à mesure pour permettre l’augmentation de ce chiffre encore trop faible par rapport à nos géants de voisins.

Si, pour Pierre Rion, les pouvoir publics ont compris l’urgence du tournant numérique et que le manque d’ambition wallon se résorbe, le climat social reste « détestable ». Un obstacle majeur qui fait « fuir les investisseurs étrangers et gèle 170 millions d’euros d’investissement et donc 2000 emplois ». Du progrès, oui, mais longue semble encore la route avant d’atteindre le cap décisif de 2022.