NYT: directeur artistique du New York City Ballet sort avec des postes en raison des accusations de harcèlement

NEW YORK, le 2 janvier. /TASS/. Le directeur artistique du New York City Ballet Peter Martins a annoncé son intention de quitter ses fonctions en raison de прозвучавшими à des accusations de harcèlement. Cela a été rapporté lundi le journal The New York Times.

Les journalistes ont pris connaissance de la lettre, qui a 71 ans, Martins a adressé au comité directeur du ballet. Le message que le chorégraphe « nie et continue de nier son implication dans l’une quelconque des violations de ce genre ». Il a assuré que pleinement coopéré avec les participants de l’enquête sur ce compte, et a exprimé sa conviction que son innocence sera prouvée.

La publication fournit également la déclaration du président du conseil Charles de l’Écharpe. Il a remercié les Martins au travail, notant que le conseil « prend très au sérieux les accusations contre lui. L’écharpe est rapporté que l’enquête sera probablement bientôt terminée. Selon lui, bientôt créeront un comité qui s’occupera de chercher la nouvelle худрука.

Au début de décembre 2017 Martins est parti dans un forcé de vacances. C’est arrivé une fois, comme le new york, la troupe a reçu une lettre anonyme avec des accusations de harcèlement à son encontre. Elle a ensuite lancé une enquête interne, dont engagé indépendante d’un cabinet d’avocats.

Né au Danemark, en 1946, Martins est le directeur artistique du New York City Ballet depuis 1990. Cette compagnie de ballet a été fondée par le chorégraphe de George Баланчиным (1904-1983) et l’imprésario de Lincoln Кирстейном (1907-1996) en 1948.