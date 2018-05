NYT: la chaîne de télévision Fox News va payer $10 millions de dollars pour régler les allégations de discrimination

NEW-YORK, le 16 mai. /TASS/. Chaîne de télévision américaine Fox News a accepté de payer un total d’environ 10 millions $pour le règlement des plaintes déposées près de deux dizaines d’anciens et actuels employés, qui se sont plaints de harcèlement et de discrimination sur le lieu de travail. Cela a été rapporté mardi le journal The New York Times.

Selon elle, la chaîne de télévision et propriétaire de leur société 21st Century Fox ont convenu à l’amiable de régler toutes les réclamations 18 demandeurs qui avaient accusé le guide de Fox News, en particulier, à la discrimination raciale et le sexe, ainsi que la création d’intolérables conditions de travail.

Il s’agit notamment de la poursuite, déposée noirs leader Kelly Wright et plusieurs membres de Fox News, qui a accusé le canal dans les différents cas de « horrible, insupportable, illégale la discrimination raciale ». Selon les plaignants, ils ont traité les plaintes à la direction, mais pas de mesures financiers. Aussi réglé la réclamation auprès de l’ex-collaborateurs, qui affirmait que supérieur hiérarchique lui a dit qu’elle est licenciée, littéralement dans les trois jours après avoir appris sa grossesse. Une autre урегулированная judiciaire de la plainte concernait les travailleuses des services de radiodiffusion de Fox News, qui a accusé manuel d’ignorer les plaintes sur le comportement menaçant collègues.

Comme l’écrit The New York Times, selon les conditions régissant la transaction, жаловавшиеся les employés acceptent de retirer leurs plaintes, de quitter le canal, si ils sont encore sur lui travaillent, et de ne pas s’installer dans une des unités de Fox News à l’avenir.

Comme indiqué précédemment, Fox News à partir de l’été 2016 a payé environ $45 millions de femmes, обвинявшим au harcèlement et à la discrimination, l’ancien chef de la chaîne de télévision Roger Ailsa. Le dernier est décédé le 18 mai 2017, à l’âge de 77 ans. Эйлс a été contraint de démissionner à cause du scandale qui a éclaté après que les deux ex-leader de la chane de tlvision – Gretchen Carlson et Мегин Kelly – accusé de harcèlement.

Fox News est inclus dans un conglomérat de 21st Century Fox et est considéré comme l’un des plus influents рупоров conservateurs à la télévision américaine.