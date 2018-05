Philip Roth

© AP Photo/Richard Drew

NEW YORK, 23 mai. /TASS/. L’écrivain américain Philip Roth est décédé mardi des états-UNIS à l’âge de 85 ans. Cela a été rapporté par le journal The New York Times.

Comme le note l’édition, les dernières années de sa Bouche a vécu dans les états de New York et du Connecticut. Des informations sur la mort d’un homme de journal a confirmé sa petite amie Judith Thurman.

La bouche a écrit plus de 20 romans. Beaucoup d’entre eux ont été traduits en russe. Dans leur Cas, le Tailleur », « le Complot contre l’Amérique », « l’homme Ordinaire » et d’autres.

L’écrivain est titulaire de l’International Букеровской de la prime, le prix Pulitzer pour son roman « pastorale Américaine », ainsi que le prix littéraire de Franz Kafka.

La bouche est né en 1933 à Newark (New Jersey), dans une famille d’immigrants, qui ont déménagé aux états-UNIS de la Galice.