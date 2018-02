NYT: Uma Thurman a accusé Harvey Вайнштейна au harcèlement

Uma Thurman

© Evan Agostini/Invision/AP

NEW YORK, le 3 février. /TASS/. L’actrice Uma Thurman s’est opposée à кинопродюсера Harvey Вайнштейна avec des accusations de harcèlement. Cela a été rapporté samedi le journal The New York Times.

Comme l’a expliqué la publication de 47 ans, l’actrice, Weinstein pour la première fois essayé de s’en tenir à elle peu de temps après le tournage du film « Pulp fiction » (Pulp Fiction, 1994), qu’il a produit. Selon Thurman, lors de leur rencontre à paris, l’établissement il оголился avant de l’actrice et l’invite dans un sauna, mais elle a refusé.

Après un certain temps Weinstein et Thurman se sont rencontrés dans un hôtel à Londres. Comme l’affirme l’actrice, le producteur a commencé à solliciter d’elle et a essayé de le forcer à l’intimité. Thurman, selon elle, par la suite, a déclaré Вайнштейну que racontera ses actions. En réponse, le producteur a commencé à menacer l’actrice fait que détruire sa carrière.

Les représentants de Вайнштейна, qui est en cours de traitement, a déclaré The New York Times, que le producteur n’a jamais menacé de Thurman. Dans ce cas, par leurs mots, Weinstein vraiment flirté avec elle. Comme l’affirment les représentants de producteur, il a « mal compris les signaux », qui, semblait-il, venait de l’actrice, et « immédiatement présenté ses excuses » après l’incident à Londres.

En octobre 2017, The New York Times a publié un article qui disait que Weinstein dans un délai de 30 ans a des sollicitations des collaborateurs d’entreprises, où il a travaillé. Avec les accusations à son encontre ont déjà plus de 80 femmes, y compris les actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Salma Hayek.

Après le scandale autour de la Вайнштейна etats-UNIS ont commencé une série d’accusations de harcèlement à l’adresse de personnes célèbres Dans приставаниях accusé, en particulier, les acteurs de Kevin Spacey et Dustin Hoffman, le comédien Louis Xi Kay, ancien président AMÉRICAIN, George w. Bush, un certain nombre de membres du Congrès américain.