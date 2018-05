Objets anciens et modernes projets d’art montreront sur les actions de la « Nuit des musées – 2018 en Russie

© Vitaly Невар/TASS

MOSCOU, le 19 mai. /TASS/. International culturel et éducatif de la promotion de la « Nuit des musées » aura lieu dans les régions de la fédération de RUSSIE dans la nuit du 19 au 20 mai. Les visiteurs des musées verra des centaines de pièces uniques de dépôts, par exemple les peintures de Serov, de Rembrandt, de rares vestiges archéologiques, ainsi que d’apprendre les technologies de pointe. Que préparé les musées russes dans cette nuit pour ses visiteurs, – dans le matériau TASS.

Le progrès technique et le retour aux sources

Les musées des océans et de l’ambre de Kaliningrad ont consacré une exposition croisée année de la Russie et le Japon, dont l’ouverture aura lieu le 26 mai à Moscou. Au musée de l’ambre de visiteurs apprendra à préparer de la nourriture japonaise avec de la farine de blé, nouilles ramen et ouvert le « Jardin de pierres » – exposition de fossiles de résine de partout dans le monde et en ambre de la société « Беолуна – Tokyo ». Dans le Musée de l’océan Mondial, en développant l’idée sur le Japon comme un pays à la pointe de la technologie, a décidé de « КиберНочь » avec флешмобом voler des drones qui vont diffuser ce qui se passe dans l’internet.

À Saint-Pétersbourg, comme dit le président du comité municipal de la culture de Constantine Сухенко, cette année encore, il a augmenté le nombre de participants à la « Nuit des musées », elle se tiendra à 118 institutions culturelles, y compris les débutants – le parc historique de la « Russie – mon histoire » et le nouveau Musée des chemins de fer de la Russie. Musée du chemin de fer promet de révéler partagé par tous les participants à la promotion du thème de la « Métamorphose », en transformant l’eau en vapeur d’entraîneur dans le wagon, les chevaux dans la locomotive. Et même promet раскочегарить le vieux train à vapeur. À saint-pétersbourg pour la « Nuit des musées », participeront également des bibliothèques, des archives, des galeries et des salles d’exposition, qui lanceront les visiteurs unique pour tous les établissements de billet d’une valeur de 400€. Un billet sera nécessaire d’acheter pour visiter les boîtes de nuit, les expositions du musée de l’Ermitage et le musée Russe.

Dans la région de Léningrad le plus de visiteurs attendus dans les anciennes forteresses de Vyborg et de la Vieille Ладоге. Dans Староладожской de la forteresse soir aura lieu l’inauguration de la restauration d’une Раскатной tour avec une visite guidée et la montée sur le pont d’observation. Vyborg clients montrent un thème un programme interactif, et aux murs du bastion Oriental, s’en tenir combat de bateau en bois avec les vikings à bord.

Un nombre record de visiteurs de la « Nuit des musées » – 60 mille personnes, s’attendent à Novossibirsk. Les visiteurs pour la première fois pourront passer la nuit dans le Musée de la nature à côté d’un squelette de mammouth sur le nom de Mathilde. Et Balnéaire de l’aquarium de leurs activités tiendra pas la nuit, quand la plupart de ses habitants ont besoin de dormir, et le jour le 19 mai. Particulièrement à l’action préparé une extraordinaire exposition de photos – photos de micro-organismes au microscope.

Musée de l’Institut et les chefs-d’œuvre des ateliers

À Samara, le samedi s’ouvre le musée du célèbre réalisateur et citoyen honoraire de la ville de Eldar Riazanov. Il se trouve dans la maison n ° 120 dans la rue Frounze, où Ryazanov, dans son enfance, a vécu avec ses parents. « Une place centrale dans l’exposition du musée est une salle de famille Riazanov, rétablie dans ses frontières initiales, et rempli d’objets, chargés de l’atmosphère de l’époque, quand Ryazanov vécu ici », a déclaré le service de presse de la mairie de Samara.

Un seul jour dans les salles commémoratif du musée d’art de saint Valentin Serov près de Tver présentera ses œuvres originales créées dans Домотканово une esquisse pour le film « la Sirène » et les œuvres graphiques, à partir de fonds régional de Tver de la galerie de peinture. Inconnu auparavant, le portrait d’une amie Levitan artiste Sophie Кувшинниковой – pour la première fois en Russie présentera sur le salon dans la Maison-musée Levitan dans la ville de Rive dans la région d’Ivanovo. La peinture a été achetée aux enchères à New York en novembre 2017, le collectionneur de Maxime Селиховым.

Липецкий musée régional montrera découverte extraordinaire des archéologues – bijoux en or avec funéraire verrière, qui en 2004, les archéologues de l’Académie Russe des sciences ont découvert près du village de Lenino Липецкого quartier dans l’enterrement de sarmate de la reine ou la princesse sarmato-аланского variété de la période I-II siècle de notre ère.

Le musée national d’art de Yakoutie et de ses filiales montrent les travaux des ateliers – œuvres de la collection de Rembrandt. « Vous pouvez voir un autoportrait de l’assistant, faite dans la technique de la gravure. En outre, les participants seront en mesure de voir le travail de l’assistant « Sacrifice d’Abraham », qui est revenue dans le musée après la restauration.

L’exposition principale Великоустюжского du musée deviendra un véritable dessin de Pablo Picasso, « la Colombe de la paix », qui est stocké dans le fonds. Les visiteurs présenteront également la Bible Пискатора – le plus complet des cinq conservés en Russie, publications de 1643 avec des gravures du maître hollandais.

Le spectacle sur la colline mamaev

Dans les régions du sud de la Russie s’est établie temps chaud et ensoleillé, donc la plupart des organisateurs de la « Nuit des musées » est sélectionné pour leurs présentations, des visites et des classes de maître à aires ouvertes devant les muses. À Volgograd, le musée de la compagnie des eaux a décidé d’aller à la tradition culturelle événement particulièrement créatif: a invité les spectateurs sur la butte, où une seule fois présenteront un spectacle-souvenir « Blanche », dédié à la 75-ème anniversaire de la Черкасовского mouvement, quand les gens après le travail à venir sur la reconstruction de leurs villes détruites par la guerre, a raconté dans le régional, le comité de la culture.

À Rostov-sur-le-Don et de Sotchi, les organisateurs ont attiré l’attention sur le fait que l’action de la « Nuit des musées » passe avant la coupe du monde de football. « Nous installerons фотозону pour prendre des photos avec la mascotte de la coupe du monde de football – Забивакой, les jeunes footballeurs montrent compétence », – a dit le directeur de Taganrog, le musée d’art Tamara Duc.

La chaîne du caucase tambours, les anciens de haches, et le chœur de l’église

En Ingouchie, dans le musée régional. C’Мальсагова présenteront l’exposition, composée d’environ 40 haches de pierre, l’âge du bronze, qui a trouvé sur le territoire de la république lors de fouilles archéologiques.

Du daguestan les concepteurs du musée de l’histoire des cultures du monde et des religions de Derbend passeront de démonstration d’une classe de maître « Fabriqué au Daghestan », et le soir, connu dans la république de l’assistant – famille Мамедовых – partager avec les visiteurs les secrets de la fabrication de tambours.

À Stavropol musée-réserve naturel de nom, Прозрителева et, Droit montreront aux visiteurs scythe de la sculpture. « Il a été trouvé en 1984, dans le village de Татарка de Stavropol. Il est intéressant, que l’on peut bien considérer les traits du visage. C’est sur cette изваянию vous pouvez imaginer à quoi ressemblait le guerrier scythe », – a dit le TASS chercheur du musée de la Marina Чесняк.

Musée de l’insomnie avec les Principaux cadres TASS »

L’un des points forts de la « Nuit des musées », dans l’Oural sera ouvert à екатеринбургском « Yeltsin Centre culturel et d’éducation pour ce projet, le plus ancien de l’agence d’information de Russie TASS – « Les cadres. TASS ouvre фотоархивы ». Selon le conservateur de l’exposition de Nina Гомиашвили, ce projet est le résultat d’un travail de grande envergure au cours de laquelle, dans un délai de deux ans TASS оцифровал son historique, le fonds de photographies, avec plus de 860 milliers d’images depuis le début du XXE siècle. En 20 sections thématiques les spectateurs verront plus d’un millier d’images historiques, des auteurs qui sont devenus de plus de 250 photographes qui ont travaillé à l’agence dans les différentes années et dans différentes villes et dans les républiques de l’URSS.

Le musée principal de Iamalo-nénétsie préparation du rapport) – le musée de l’Ig S. Шемановского – présentera une exposition sur la fête de l’Ours, sur laquelle reconstitueront le plus ancien rite des peuples du nord de khanty et mansi – « jeux ours ». « Tsariste tea party organisent ouvert en avril, le musée de la famille de l’empereur Nicolas II à Tobolsk de la région de Tioumen.

La russie s’est associée aux actions de la « Nuit des musées » en 2002, en tant que participants de l’acier, des milliers de musées et d’expositions.