Ohain: des élèves transférés dans une autre école… faute de prof remplaçant

C’est apparemment une première en Fédération Wallonie-Bruxelles : en raison d’une pénurie d’enseignants, une dizaine d’élèves de la petite école fondamentale Saint-Ferdinand (à Ohain) ont été transférés dans une autre école de la région… à La Hulpe. Il s’agit de l’école Notre-Dame, qui fait partie du même groupe scolaire, chapeauté par le même pouvoir organisateur.

Cette solution provisoire a été proposée par les professeurs, les directions et leur pouvoir organisateur… une solution pragmatique, mais qui en dit long sur le degré d’épuisement de certains instituteurs, surchargés de travail et souvent mal considérés par les citoyens. Un tableau assez noir de l’état de notre enseignement, toutefois teinté d’espoir au vu du courage de nombreux enseignants.

Une pénurie devenue chronique

Depuis des années, beaucoup d’instituteurs, épuisés et parfois désabusés, tombent malades vers mars-avril. A l’école St-Ferdinand d’Ohain, pour la première fois, impossible de trouver un remplaçant pour reprendre deux classes de primaire.

Selon Félix Adriaens, Président du pouvoir organisateur, « la tâche des enseignants devient de plus en plus difficile au fil des ans, le comportement des élèves et des parents ayant fortement changé de génération en génération ».

Dépannage original

Pour ne pas priver de cours 13 enfants inscrits en primaire à Ohain, enseignants et directions du même groupe scolaire ont trouvé une solution temporaire. Avec l’accord des parents, avec les mesures adéquates (assurances notamment -) et le feu vert de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 11 écoliers ont été transférés vers un autre site, à La Hulpe.

Pour la directrice de l’école Notre-Dame, Bernadette Defrenne, « il s’agissait de se montrer solidaire et de ne pas laisser les enfants sans professeur. Surtout à quelques semaines de la fin de l’année scolaire ».

Réactions des parents

Seules deux familles ont refusé la solution proposée. Pour des raisons personnelles, pratiques (transport) ou par crainte de voir leur enfant « un peu perdu dans un autre établissement ».

La directrice de Saint-Ferdinand, Isabelle Chrispeels, dit comprendre l’inquiétude des parents. Mais elle rappelle que les 11 autres familles ont accepté le transfert temporaire.

C’est le cas d’une maman qui explique « qu’il valait mieux poursuivre la scolarisation que de laisser son enfant à la garderie ». Et d’ajouter que « cette solution permet aussi aux enfants de s’ouvrir à un autre milieu scolaire, de rencontrer de nouveaux camarades de classe et de poursuivre leur apprentissage ».

Les directrices nous ont d’ailleurs garanti faire le maximum pour que les enfants transférés puissent poursuivre leur cursus plus ou moins normalement. Y compris pour les évaluations de fin d’année, si aucun remplaçant n’est trouvé d’ici juin prochain.

Une solution de transfert d’élèves qui pourrait se reproduire ici ou ailleurs, vu la pénurie récurrente d’enseignants.