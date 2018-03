Olga Druzhinina a gagné le concours de « la Vérité et la justice »

MOSCOU, le 5 mars. /TASS/. Rédacteur en chef de l’International anti-corruption du portail Olga Druzhinina a remporté un concours de toute la Russie « Vérité et justice ».

International anti-corruption portal – un projet conjoint de TASS, l’Union des journalistes de Russie et Interrégional de l’organisation publique « , le Comité de lutte contre la corruption ». Tous les jours sur les pages du portail donnent les publications sur l’expérience positive de la lutte contre la corruption en Russie et à l’étranger, et les journalistes mènent leur propre lutte contre la corruption de l’enquête.

Des prix aux gagnants du concours ont été décernés dans le cadre du V Медиафорума régionales et locales, des MÉDIAS, organisé par le Общероссийским populaire du front de Kaliningrad. Dans le cadre de la медиафорума avec des journalistes, a rencontré le président de la Russie Vladimir Poutine. Le chef de l’etat pour le rendre presque une session de questions et réponses a parlé de sa relation au travail des MÉDIAS, sur les initiatives dans le domaine social, de l’évolution récente dans le domaine des armes nucléaires, et a partagé des points de vue sur d’autres problèmes, qui ont soulevé régionale les journalistes.