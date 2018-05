Olga Токарчук

LONDRES, le 22 mai. /TASS/. Polonaise de l’écrivain et poète Olga Токарчук a remporté Internationale Букеровской prix de 2018. Ce sujet TASS a rapporté le comité d’organisation à l’issue de l’annonce du gagnant de la cérémonie à londres au Victoria and Albert museum.

« Le roman Flights [« Vols »] Olga Токарчук, traduit Jennifer Croft et publié par la maison d’édition Fitzcarraldo, Éditions d’aujourd’hui, 22 mai, a déclaré le vainqueur de l’International Букеровской de la prime de 2018. La prime de £50 mille ($67 mille), qui apprécie les meilleurs traduites œuvres de fiction, est divisée par deux entre l’auteur et le traducteur », – dit dans le communiqué du comité d’organisation du prix.

« Le vol », est un « roman de conjugué de fragments, à partir du XVIIE siècle jusqu’au temps d’aujourd’hui qui sont liés à des thèmes du voyage et de l’anatomie humaine », et le livre lui-même est composée de « raisonnement sur les passages, отбытиях et de l’inconstance », indique le rapport du comité d’organisation de la prime. Le journal Financial Times avait déjà appelé ce roman philosophique, un conte de fées dans nos grands moments ».

Selon les organisateurs, « la première polonaise gagnante Internationale Букеровской prix Токарчук » a remporté de nombreux prix littéraires et est l’un des leaders de vente de livres en Pologne, et maintenant ses œuvres commencent à prendre de la reconnaissance aussi dans le monde anglophone. Son premier livre était un recueil de poèmes, publié en 1989. Depuis Токарчук a publié huit romans et de deux recueils d’histoires courtes.

De la prime de

Une courte liste des prétendants pour le titre de lauréat du Booker » a été publié en avril. Dans la liste se trouvaient deux anciens possesseurs de ce prix – hongrois Laszlo Краснахоркаи avec le roman The World Goes On et la coréenne Han Gan avec le livre The White Book. Ces deux auteur en alternance devenus les lauréats en 2015 et en 2016.

La victoire dans le concours aussi revendiquent la française Virginie Депан avec roman Vernon Subutex 1, l’espagnol Antonio Muñoz Molina avec l’œuvre Fading Like a Shadow, un irakien de l’écrivain, mais aussi un poète et scénariste Ahmed Саадави avec un livre Frankenstein in Bagdad.

D’ici à 2015 inclusivement Internationale Букеровская la prime attribuée tous les deux ans par l’ensemble des œuvres littéraires de mérite à ceux des auteurs dont les livres rédigés en anglais ou traduits. À partir de 2016, elle est déjà dans le rapport annuel est décerné à un mode spécifique de un roman ou un recueil de nouvelles, écrites, au contraire, dans une langue étrangère, traduit en anglais et publié dans le royaume-Uni.