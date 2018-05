Olga Zueva et Danila Kozlovsky joueront amoureux dans le film « le Tigre sopka »

MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Réalisé par Olga Zueva à distance a présenté samedi son prochain film « le Tigre volcan », où joueront elle et Danila Kozlovsky. Un message vidéo de l’actrice a montré au Ministère de la culture sur la protection de projets dans le domaine du cinéma, de prétendant à l’obtention des subventions du budget fédéral.

Selon Зуевой, elle voulait se « raconter une histoire sur des gens avec un complexe de destin ». L’héroïne principale, a indiqué l’actrice et le réalisateur, « souffre de troubles mentaux, et le héros vient de sortir de prison ». Zueva a ajouté que cette histoire d’amour, ne se fonde pas sur une attraction sexuelle, et « le désir d’aider ».

Le producteur Andrew Saveliev a souligné que le tournage d’un film, principalement, aura lieu à Vladivostok, son genre – le mélodrame. Le budget de l’image – 60 millions de roubles.

Olga Zueva a joué l’un des rôles principaux dans la режиссерском les débuts de Daniel Kozlowski « Coach ».

En outre, le producteur Igor Équerres a présenté samedi prochain film « Élie l’étranger », où il y aura beaucoup les scènes de bataille. Son budget est de 400 millions de roubles, il est également prévu d’organiser populaire de la collecte de fonds pour la prise de vue de cette bande. L’image doit sortir le 9 mai 2020.

Samedi, le Ministère de la culture envisagent un avenir d’auteur et le cinéma expérimental, ainsi que les feuilletons. Tout sera présentée 68 peintures dans le genre expérimental et le cinéma d’auteur et six séries télévisées. Quelle bande recevront des aides d’état sera connu plus tard.