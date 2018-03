Opération dans le Borinage: quatre commerces du secteur Horeca fermés pour travail au noir

Le Service d’Enquêtes et de Recherches de la Polie Boraine a mené ce samedi soir une opération de contrôle dans divers commerces de la région.

En plus des quatre policiers du Service d’Enquêtes et de Recherches de la Boraine, l’équipe d’intervention était en plus composée de quatre représentants des services de Proximité de la Police Boraine ainsi que de quatre représentants des services sociaux (ONEM, ONSS et Lois Sociales)

Sur les six commerces visités (des restaurants et des night-shops) quatre ont été fermés avec placement de scellés et saisie des caisses en raison de travail au noir.