SÉBASTOPOL, le 22 mai. /TASS/. La plus haute récompense Internationale de la manifestation « Golden knight » – la médaille d’Or. Sergei Bondartchouk – cette année, recevront un réalisateur et scénariste, artiste du peuple de la RSFSR Gleb Panfilov et actrice, artiste populaire de l’URSS Inna Tchourikova. À propos de cette conférence de presse ce mardi avant l’ouverture de la manifestation, à Sébastopol, a déclaré son président, l’artiste populaire de Russie, Nicolas Бурляев.

« Le premier prix de la médaille d’Or. Sergei Bondartchouk pour sa contribution exceptionnelle au cinéma cette année recevront exceptionnelle de Gleb Panfilov et Inna Tchourikova », a déclaré Бурляев, ajoutant que, malheureusement, ni Panfilov, ni la France n’ont pas pu venir à Sébastopol.

Aussi, la médaille d’Or le nom de Sergueï Bondartchouk attribué srpska, l’actrice Elena Жигон, décédée en avril de cette année. Pour la réception du prix, à Sébastopol est arrivé à sa fille aussi célèbre actrice serbe Ivan Жигон.

Selon Бурляева, cette année, pour la première fois au festival remis la plus haute distinction dans le domaine de la тележурналистики – médaille d’Or. Yuri Levitan. Elle a été décerné à des journalistes russes Arcady Мамонтову et Sergey dites soloviev. Pour l’obtention du prix et de la participation dans le forum à Sébastopol est venu Arkadi Mamontov.

Inauguration XХVII International de la manifestation « Golden knight » débutera le mardi de 19:00 à Sébastopol драмтеатре. A. C. Lounatcharsky.

Sur le festival

Forum international du film « Golden Knight » se déroule dès le 27 ème fois, et la quatrième fois – Sébastopol. Manifestation se déroule sous le slogan « Pour des idéaux moraux, l’élévation de l’âme de l’homme » et rassemble des personnalités du cinéma, du théâtre, des musiciens, des écrivains et des artistes de différents pays.

Les activités du festival ont lieu dans toute la Russie, ainsi qu’à l’étranger. Il y a quatre ans, après le retour de Sébastopol dans la composition de la fédération de RUSSIE, la direction du forum et le gouvernement de la ville-héros ont signé un contrat à durée indéterminée portant sur la coopération, selon lequel « Golden knight » est devenu le fournisseur de programmes culturels de la ville.

Cette année en compétition, le programme de la manifestation ont présenté 137 peintures, y compris les films et documentaires, des films pour enfants, films d’animation, ainsi que les travaux de l’étudiant.

Le concours se déroule les auteurs de 28 pays, dont la Russie, l’Ukraine, l’Arménie, la Géorgie, le Kazakhstan, les états-UNIS, de l’Australie, de la Bulgarie.