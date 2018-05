Orages et inondations ce jeudi après-midi: des dégâts importants à Maurage et à Boussoit

Un orage court et violent s’est déclaré ce jeudi après-midi à Maurage (La Louvière). L’intensité de la pluie a fait dévaler la boue des champs dans les rues et sur la place de la localité. Les commerces locaux et une école sont sous eau.

Mise à jour intempéries

La rue d’Havré vers Maurage est inondée et donc interdite à la circulation. Nous vous conseillons d’éviter le quartier.

— Police La Louvière (@ZP5325) 24 mai 2018

La pluie a maintenant cessé et les habitants commencent à racler et à nettoyer avec l’aide des services de secours qui se sont rendus sur place.

Le cauchemar recommence donc pour les habitants de la localité qui commençaient à peine à se remettre des émotions causées par d’autres inondations en juin 2016.

Les dégâts sont importants aussi à Boussoit dans la rue Saint-Jean et dans la rue Grande. La rue d’Havré vers Maurage est inondée et donc interdite à la circulation. La police conseille d’éviter le quartier.









Orages et inondations ce jeudi après-midi: des dégâts importants à Maurage – © Tous droits réservés









