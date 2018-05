Les fans du FC Orenbourg »

© FC Orenbourg »

TASS, le 12 mai. « Orenbourg » en visite avec un score de 1:1 match nul avec « Тамбовом » dans le match final (38) tour de championnat de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE). Grâce à ce résultat « Orenbourg » a conservé son avance au classement RÉPÉTITIONUNE et la deuxième fois dans l’histoire, a remporté la médaille d’or du tournoi.

Dans la composition des propriétaires but est marqué par Michael Birjukov (23 minutes), de personnes se distingua Vadim Ajir (80).

« Orenbourg » a marqué 84 points, à deux points devant samara « kuban ». Dans l’autre match de la finale de samara équipe à l’extérieur artiste de vladivostok a cédé la place à un club de Faisceau de l’Énergie » avec un score de 0:2 et finalement a terminé à la deuxième place avec 82 points. Auparavant, « Orenbourg » et « les Ailes de Conseils » d’avance qualifier les deux premières places dans RÉPÉTITIONUNE, qui permettent, dans la prochaine saison de la parole dans la Fédération de football de la premier league (premier league).

La saison 2015/16 « Orenbourg », anciennement appelé « Газовик », a également terminé la saison à la première place dans RÉPÉTITIONUNE et pour la première fois dans son histoire, est sorti en premier league. La saison 2016/17 orenbourg équipe a terminé à la 13e place dans le championnat de Russie, et dans les barrages et aux tirs au but avec un score de 3:5 (temps réglementaire les deux rencontres s’est achevée sur un nul 0:0) face à SKA-Khabarovsk » et s’envola de nouveau dans RÉPÉTITIONUNE.

La troisième place de la saison en cours RÉPÉTITIONUNE a pris de krasnoïarsk « Paris » (81 point), qui lors de son dernier match gagné-pétersbourg « Dynamo » avec un score de 2:1, le quatrième est devenu « Tambov » (68 points). « L’ienissei » et Tambov » ont obtenu le droit de jouer la qualification pour les jeux avec le 14e et 13e équipes de la saison en premier league, respectivement.

Les premiers matches de transition entre les équipes de RÉPÉTITIONUNE et de premier league auront lieu le 17 mai, les jeux sont prévues pour le 20 mai. Les vainqueurs de ces confrontations la saison prochaine peuvent agir dans l’élite du championnat de Russie.