ORES et Resa imposent une taxe sur les terrains à bâtir: « Injustifié », dénoncent les notaires

Des notaires qui sortent de leurs gonds, ça n’arrive pas tous les jours ! C’est ce qu’ils font pourtant, pour dénoncer ce qu’ils estiment être une taxe injustifiée. Des frais imposés aux propriétaires de terrains à bâtir par les gestionnaires de réseaux Ores et Resa.

De quoi s’agit-il exactement ?

En résumé, lorsque vous être propriétaire d’une parcelle de terrain à bâtir, que vous l’avez déjà équipé pour recevoir le gaz et électricité, que tout est prêt également au niveau des voiries… bref, quand il ne reste plus qu’à « brancher la prise », à vous raccorder au réseau… vous recevez quand même une petite facture supplémentaire de la part d’Ores et Resa. Une facture qui peut être salée.

« Vous avez parfois des montants qui vont jusqu’à 4.000 ou 5.000 euros, alors même que le bien est déjà équipé, déclare Renaud Grégoire, notaire à Wanze. Difficile d’appeler cela du « racket » ; cela consiste quelque part en une taxe sans texte. C’est une décision qui a été prise par un gestionnaire de réseau, une intercommunale, sans qu’il y ait véritablement une loi qui l’impose, sans qu’il y ait une justification qui ait été au moins soumise à un législateur. »

Du côté d’Ores, un des gestionnaires pointés du doigt, on reconnait effectivement que ce surcoût n’est mentionné que dans son règlement intérieur. Mais plutôt que d’une « taxe », il préfère parler de « frais de viabilisation de terrain », une sorte de contribution des nouveaux propriétaires aux frais du réseau.

Une « contribution » qui varie d’un secteur à l’autre

En province de Liège, ces frais de raccordement sont plus élevés que dans le Brabant wallon par exemple. Et cela aussi, les notaires trouvent que c’est anormal. « Il faudrait qu’il y ait plus de transparence et une uniformité pour tous les opérateurs afin que chaque propriétaire d’un terrain sache exactement ce qui va lui arriver. »

La colère des notaires aurait-elle été entendue par la Région wallonne ? En tout cas, un décret est sur le point d’être adopté, afin de rendre ces frais de raccordements moins opaques… et plus équitables.