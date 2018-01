Orné de chemises d’arbre de noël en tête de la parade de l’art des arbres de noël à Volgograd

STRASBOURG, le 5 janvier. /Corr. TASS Igor Каленич/. Le sapin de noël décoré de chemises et de guirlandes en papier, en mémoire de встречавших Nouvel an à Stalingrad les combattants de l’armée Rouge en 1943, en tête s’est tenu le vendredi de la parade de l’art arbres à Volgograd.

Sur le défilé insolite d’arbres de noël, l’un square dans le centre de la ville bordées d’arbres décorés, par exemple, que des cartes postales ou seulement de ballons de football. Ici il y a un arbre de noël, faites des oranges, des enchevêtrements de fils multicolores, des jouets en peluche. Cependant, dans les premiers rangs sur le défilé a pris la place de sapin, décoré de chemises de munitions de différents calibres et de guirlandes en papier.

« C’est la bataille de stalingrad, l’arbre de noël de l’échantillon « nouveau », 1943. Les batailles de Stalingrad puis ont continué, et les soldats rêvé le monde, se sont souvenus de leur famille. Sur le Nouvel an chez eux, bien sûr, n’a pas été possible d’habiller l’arbre de noël des jouets, habillé que pourriez – chemises, des cartouches, des morceaux de vieux journaux, dont ils faisaient des guirlandes. C’était un petit morceau de la vie de paix, qui était si nécessaire à tout soldat en ces jours difficiles », explique un des auteurs de l’art de l’objet, le chef militaire et patriotique du club de la « Patrie » est la Maxime de Makarov.

Il est habillé en forme de soldat de l’armée rouge de l’époque des années 1940. Makarov a souligné que les habitants de Volgograd, « en particulier les jeunes », adapté, demandent sur l’arbre de noël et se faire photographier avec elle. « Moins d’un mois laissé à occasion de la fête – 75-ème anniversaire de la victoire des troupes soviétiques à la bataille de Stalingrad, qui est célébrée le 2 février. Et il en est de notre la bataille de stalingrad, l’arbre de noël est très pertinent et appelle une attention particulière chez les citoyens », a expliqué Makarov.

Selon le maire de Volgograd, qui a fait l’organisateur de l’événement, en 2017, quand le défilé de l’art arbres de noël a eu lieu pour la première fois, il a pris une participation de 75 insolites arbres de noël, cette année, de l’ordre de 100. Leur a présenté un défilé de jardins d’enfants, les écoles, les associations, les organisations de jeunes et les clubs ainsi que les habitants de Volgograd. Les auteurs les plus réussis, design, décoration de noël, beautés seront récompensés avec des coupes spéciales, des diplômes et des prix.